  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid confirma salida de Mastantuno: ya tiene nuevo equipo en Europa

El Real Madrid anunció la salida del jugador argentino y confirmó su nuevo destino.

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 10:09 -
  • Agencia EFE
Real Madrid confirma salida de Mastantuno: ya tiene nuevo equipo en Europa

Mastantuno se marcha cedido del Real Madrid tras una temporada de haber arribado al club blanco.
Madrid, España.

El jugador argentino Franco Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina italiana por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según informó el Real Madrid este viernes en un comunicado.

Mastantuono, que cumple 19 años el 14 de agosto, llegó el jueves a la ciudad italiana de Florencia para incorporarse al equipo, y fue recibido por numerosos hinchas del equipo 'viola', que aclamaron al joven jugador bonaerense.

El jugador llegó al Real Madrid en junio de 2025. El club español, al que se incorporó el día que se convirtió en mayor de edad, pagó por él al River Plate 63,2 millones de euros.

Barcelona recibe respuesta inesperada del Manchester City por Rodri

Debutó con el equipo blanco el 19 de agosto en una victoria por 1-0 contra Osasuna. En total, en la temporada 2025-2026 disputó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.

Con las recientes incorporaciones en el club, Mastantuono ya no tenía cabida en los planes de José Mourinho y el Real Madrid ha decidido que pueda sumar minutos y seguir creciendo en la Serie A.

Ahora seguirá su carrera esta temporada cedido en el Fiorentina, rival del Real Madrid el pasado sábado en el primer amistoso de pretemporada, para el que el argentino no fue convocado por Jose Mourinho.

"No hay vuelta atrás": Noruega pide la renuncia de Infantino, presidente de la FIFA

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias