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Real Madrid lanza comunicado y envía mensaje a Messi tras muerte de su padre

El Real Madrid lanzó un comunicado lamentando el fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro argentino.

Real Madrid lanza comunicado y envía mensaje a Messi tras muerte de su padre

Real Madrid lanzó comunicado tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel.
Madrid, España

Jorge Messi, padre del astro argentino, falleció este sábado en Rosario. La dura noticia ha generado conmoción y son varios los medios, equipos y personalidades que se han sumado para mandarle mensajes de fuerza a Leo.

Tras confirmarse el deceso del hombre que fue pieza fundamental para el desarrollo de su carrera, clubes se pronunciaron para expresar sus condolencias al capitán argentino.

Y uno de ellos fue el Real Madrid, equipo que dejó a un lado la rivalidad y se sumó a los mensajes con un comunicado por la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista argentino.

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La entidad merengue expresó que: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi".

"Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", expresaron por medio de sus redes sociales.

El mensaje del Real Madrid para Messi y su familia no tardó en viralizarse por las redes sociales. Miles de aficionados destacaron el gesto del equipo, que sufrió al rosarino durante varios años en los Clásicos de LaLiga.

Messi, que ya se había incorporado al Inter Miami tras sus vacaciones después del Mundial, volverá en las próximas horas a Rosario para despedirse de su padre.

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Redacción La Prensa
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