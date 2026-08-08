Real Madrid lanza comunicado y envía mensaje a Messi tras muerte de su padre

Madrid, España

Jorge Messi, padre del astro argentino, falleció este sábado en Rosario. La dura noticia ha generado conmoción y son varios los medios, equipos y personalidades que se han sumado para mandarle mensajes de fuerza a Leo.

Tras confirmarse el deceso del hombre que fue pieza fundamental para el desarrollo de su carrera, clubes se pronunciaron para expresar sus condolencias al capitán argentino.

Y uno de ellos fue el Real Madrid, equipo que dejó a un lado la rivalidad y se sumó a los mensajes con un comunicado por la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista argentino.