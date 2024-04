Real Madrid-Barcelona: Revelan audios del VAR en polémica del gol fantasma

El colegiado César Soto Grado, encargado de dirigir el clásico con Sánchez Martínez en el VAR, no dio gol en el remate de Lamine Yamal que sacó Andriy Lunin, al no tener “ninguna evidencia de que el balón haya entrado” y tuvo que explicar a jugadores como Ilkay Gundogan que en el fútbol español no hay tecnología de gol.

“Para mí no entra del todo, es córner. Vamos a chequear César”, fue la primera conversación del colegiado del clásico con el VAR en el gol fantasma de Yamal que ha generado polémica e incluso que el Barcelona solicite la repetición del partido del Santiago Bernabéu, según anunció su presidente Joan Laporta.