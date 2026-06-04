Real España sorprende y anuncia el fichaje de Marcelo Pereira

San Pedro Sula, Honduras.

Real España comenzó a mover sus fichas y este día comenzó a darle incorporaciones a Jeaustin Campos de cara a la próxima temporada, donde buscarán borrar la mala cara que dejaron en el Torneo Clausura 2026.

Ante eso, la máquina anunció este día como su nuevo fichaje a Marcelo Pereira, exjugador del Motagua, que viene de jugar en el Cartaginés de Costa Rica, en donde era titular.

Pereira vuelve a Honduras tras un año en el fútbol costarricense donde sumó experiencia que le ayudará para tratar de cumplir las metas con las que llega al aurinegro, donde compartirá con Devron García y Daniel Aparicio, el panameño.