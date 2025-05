Real España advierte al Olimpia y se pronuncia sobre Buba

San Pedro Sula, Honduras.

El marcador opaca lo que hicimos porque fue un buen partido y se dieron dos errores que nadie quiere hacer. Solo es un gol de desventaja y no podemos desesperarnos porque tendremos 90 minutos para lograrlo. Además será necesario mantener el arco en cero.

-Con todo respeto, ustedes no fueron mejores en el segundo tiempo y el Olimpia los borró. ¿A qué atribuye esto que fueron mejores?

Respeto tu opinión y no sé por donde Olimpia fue mejor que nosotros y si tuvieron el control del balón fue en lapsos del campo donde nos hace daño. Olimpia no tuvo remate a gol, pero no vamos a obviar que ellos tienen buenos jugadores. Fue un partido complicado y ahora mañana tocará hacerlo mejor para remontar.



¿Cómo se ha recuperado el España después del 2-1 en casa?

Hemos salido golpeados con nuestra gente, pero son dos partidos y ahora toca revertir el marcador y el profe nos ha motivado a que la final sigue viva y que se puede remontar. Además, desde la llegada de Jeaustin hemos hechos grandes partidos acá en Tegucigalpa y mañana no será la excepción.

Críticas a Buba López ¿Qué se le dice a la gente?

Ellos tienen mentalidad corta y solo miran el último partido. Él nos ha salvado muchas veces y también en la Selección. Él sabe que cuenta con nuestro apoyo y sabemos que mañana lo hará bien.