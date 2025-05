Real España comienza la reestructuración: Dan de baja a delantero

San Pedro Sula, Honduras.

La junta directiva de la "Máquina" no ha perdido el tiempo de cara al segundo semestre del presente año e inició la barrida en la plantilla que no pudo obtener el título del Clausura 2025 .

El atacante sudamericano no pudo descollar en el fútbol centroamericano, no se ganó la titularidad y la junta directiva decidió no seguir el vínculo con el delantero.

Asimismo, Diario LA PRENSA conoció que los extranjeros recientemente fichados están en la cuerda floja de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana.