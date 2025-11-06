Golazo de Luis Palma no fue suficiente: ¡Rayo Vallecano remontó al Lech Poznan!

Madrid, España.

Luis Palma se lució en su visita a España con un golazo que no fue suficiente para el Lech Poznan. El equipo polaco estuvo adelante en el marcador 0-2 y vio como el Rayo Vallecano remontó en el tiempo de descuento 3-2 para quedarse con el triunfo en la tercera jornada de la UEFA Conference League. Temprano se hizo notar el delantero hondureño en el partido. A los cinco minutos recibió un pase al espacio, se iba solo frente al portero, pero fue sujetado levemente y cayó. El árbitro pitó falta afuera del área y amonestó al defensor. Sin embargo, el VAR avisó y anuló el tiro libre, señaló que el catracho se dejó caer. Pocos minutos después Luis Palma volvió a ser protagonista de un ataque del equipo polaco, pero esta vez sí fue gol. Precioso centro del lateral derecho portugués Joel Vieira Pereira, el hondureño entró al área y conectó de cabeza para superar la estirada del guardameta argentino Augusto Batalla, en el 11'. El atacante de la Selección de Honduras se ha consolidado como una de las grandes figuras de la Ekstraklasa y de su equipo, aportando talento y goles en el presente curso.

Con este tanto, Luis Palma registra 6 goles y 4 asistencias en todas las competiciones desde que aterrizó en el club azulón, siendo clave para el rendimiento ofensivo del Lech Poznan.​ Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. El Lech Poznan volvió a golpear al conjunto español en el 39'. Antonio Milić comenzó la jugada, pasando el balón al espacio para Pablo Rodríguez, quien enontró brillantemente a Antoni Kozubal dentro del área para que marcara el 0-2 con disparo de derecha. Rayo Vallecano descontó en el minuto 60 luego de los cambios que hizo el entrenador Iñigo Pérez. Se juntaron dos recién ingresados. El rumano Andrei Rațiu la puso en el área y allí apareció Isi Palazón para clavarla en el fondo. El equipo rayista se lanzó al ataque mientras el Lech Poznan se replegaba. Incluso, el técnico Niels Frederiksen decidió retirar a Luis Palma en el minuto 70 y dio entrada al centrocampista polaco Filip Jagiełło. Los azulones se durmieron en sus labores defensivas y la pagaron caro. Taofeek Ismaheel perdió un balón de manera infantil en la banda, el centro al fue pasado y Jorge de Frutos aprovechó la displicencia de la zona baja polaca para marcar el 2-2 en el minuto 83. No tiró la toalla del Rayo Vallecano que siguió atacando y encontró el premio a su insistencia con el gol de la remontada. Espectacular pase de Pathe Ciss para Álvaro García que la bajó como los dioses y definió de zurda para el 3-2 definitivo. Esta es la segunda derrota del Lech Poznan de Luis Palma y baja hasta el puesto 23 de la tabla de posiciones de la Conference League con 3 puntos. El Rayo Vallecano, por su parte, subió hasta el sexto lugar y llegó a 7 unidades.

Palma, de sonar para ir al Rayo a marcarle un golazo

La presencia de Luis Palma cobra mayor relevancia no solo por su gran rendimiento, sino también porque hace apenas unos meses estuvo a punto de convertirse en nuevo jugador del Rayo Vallecano. El equipo madrileño negoció su fichaje e incluso existía un acuerdo personal por cifras cercanas a 2.5 millones de euros; sin embargo, la operación se truncó por problemas administrativos vinculados a una sanción que inicialmente impedía al club español inscribir jugadores en el pasado mercado de fichajes.​ Mientras tanto, el hondureño se enfocó en su crecimiento en el fútbol polaco, donde sus números evidencian su capacidad de desequilibrio, además de los goles y asistencias, muestra una intensa movilidad en todo el eje ataque y una efectividad notable en la finalización de jugadas de peligro, todo eso lo perfila como una de las grandes amenazas para la defensa del Rayo.​ Por parte del Lech Poznan, existe confianza en la experiencia acumulada por el club en competiciones europeas. Del otro lado, el Rayo aspira a sumar un triunfo que lo acerque a la clasificación directa, evitando eliminatorias adicionales y facilitando las rotaciones en el tramo final de la fase de grupos.​ Para Luis Palma, representa una vitrina perfecta para seguir brillando y justificar el salto a una liga de mayor nivel, sueño que todavía podría concretarse en el futuro próximo. La cita en Vallecas será, sin duda, uno de los grandes focos de la fecha europea mientras el catraco piensa en su selección que esta fecha FIFA se juega el pasaje al Mundial United 2026.

- ALINEACIONES TITULARES: