Raúl Cáceres lanza un dardo a Diego Vázquez por la expulsión de ‘Machuca’ Ramírez

“Aquí hay una situación que no podemos obviar, nos sorprendió un equipo que por conceptos fue superior a nosotros, no puedo objetar eso. Es difícil venir con una buena intención y ser sorprendios en el primer minuto, yo pienso que es una distracción plena el cual ¿a quién puedo culpar?, nada, es fútbol donde hoy puede evidenciarse la superioridad y el deseo del equipo contrario “, esbozó.

El entrenador de los universitarios no le quitó mérito al triunfo motagüense y considera que a su equipo no le pueden hacer el gol tempranero que marcó Kevin López a los 20 segundos de partido.

“El gol tempranero es cierto que trastoca los planes, pero reaccionamos, ya en la expulsión siento que hay una deslealtad, el equipo ha sido víctima de dos deslealtades lamentablemente con el mismo jugador nuestro, yo pienso que queremos ganar a como dé lugar, pero lamento que estas cosas se den en nuestro fútbol, que apoyemos y celebremos este tipo de acciones, desleales por completo”, lanzó Cáceres.

El técnico de la UPN también tiró dardos contra Diego Vázquez y su staff por reclamar con vehemencia y presionar al cuarto árbitro Orlando Hernández para que le avisara a su compañero de la acción y así el juez central terminó por echar del campo a ‘Machuca’ Ramírez.

“Hay una reacción tanto de parte de todos los suplentes y del cuerpo técnico de Motagua de una acción que si la revisan no hay contacto, no es un golpe para maximizarlo como tal, han invadido el terreno, intimidan a los árbitros y se lleva a la expulsión de Marlon Ramírez, lamento eso. Revisen el video y se van a dar cuenta que no hay un contacto como se imaginaron, como lo quisieron dar a entender, no hay culpa de Motagua, pero sí los árbitros debieron ser cautelosos a la hora de tomar una decisión como la que tomaron, por eso lo de deslealtad, llamaron a la Cruz Roja, maximizaron y un minuto después de la atención al jugador (Héctor Castellanos) siguió jugando sin ningún problema, entonces ¿dónde está la gravedad de la lesión?”, finalizó.