‘‘En ningún momento me lo han ofrecido. Yo recuerdo bien que estando en Motagua yo di unas polémicas declaraciones. Cometí el error de expresar que solo podía dirigir nueve equipos menos uno, pero me retracté hace tiempo. Uno se da cuenta que fue un error, quizá bajo el influjo de creer en ese momento que había de parte de los dirigentes del Motagua ese respaldo”.

‘‘De la UPN no hubo ningún acercamiento, no hay nada que agregar a eso’’.

‘‘Decidí no continuar en Cortés porque no había una respuesta a lo que yo pretendo y por eso me hice a un lado’’.

‘‘Tuve pláticas con el presidente de Olancho, pero mientras estuviera un técnico en el equipo no podía estar negociando. Me pidió pretensiones, pero de igual manera mientras esté el profesor Humberto, no podía estar en esa posición porque tampoco me gustaría que me lo hicieran a mí. Ya cuando estuviera libre el puesto, ahí podríamos hablar’’.

VOLVER A LA SELECCIÓN

‘‘Es un tema que no depende de uno, es de gustos, uno quisiera trabajar, estar involucrado siempre a niveles de competencia alta, pero yo no ando babeando para que me llamen. Quizá ya pasó mi momento o no, puede ser que más adelante haya una posibilidad, pero no me gusta perder el tiempo pensando en que puedo tener una posibilidad de ser llamado a la Selección’’.

FRANCISNO MARTÍNEZ EN LA PASADA CONVOCATORIA

‘‘Es cuestión de gustos. Si al técnico le pareció que debía ser convocado, está bien. Es que muchos creen que a la Selección van los mejores, pero es que los jugadores entran en el criterio del técnico, de lo que él quiere para una estructura o formación de juego, tal vez él le vio algunas condiciones que nosotros no las miramos”.

“La Selección solo se limita a la Liga Nacional y no debe ser así, todo el que tenga capacidad de jugar al fútbol y pueda ser útil, se debe respetar. Fue una polémica, pero es normal porque en su mayoría nadie va a estar de acuerdo con las decisiones del técnico’’.

¿Le sorprendió lo de Francisco Martínez?

No me sorprende. Es un jugador que como hondureño puede ser parte de una convocatoria. Ahora fue fichado por el Marathón y si está allí es porque para el entrenador es la persona adecuada para buscar el campeonato de liga.

¿Por qué no se clasificó al Mundial del 2002?

Fue un golpe duro para mí, y no digamos para los jugadores y la afición que se hacía muchas expectativas por esas eliminatorias. Simplemente no fuimos capaces en ese partido contra Trinidad y Tobago, pero tampoco en el de Estados Unidos y contra Costa Rica en Tegucigalpa. Dejamos escapar puntos. Padecí mucho porque después se inventaron de que nos habíamos vendido y eso jamás existió.

¿Le han impuesto jugadores en algún club o Selección?

No, y a la medida que a mí me hagan esa insinuación hasta ahí nomás llego. Yo elijo el personal con el que quiero trabajar para el beneficio de la institución. Cuando estuve en la Selección, en mi segunda etapa, decían que me imponían jugadores de Motagua y eso es falso. Siempre he tenido la libertad, pero cuando me ha ocurrido prefiero hacerme a un costado.

¿Es un entrenador de cábalas?

No. Yo solamente creo en Dios y le doy gracias por todo lo que me ha dado y hasta allí. Nunca he sido creyente de las supersticiones.