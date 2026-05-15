Rafael Villeda responde fuerte a Lavallén y calienta el Marathón - Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

En la previa del decisivo clásico nacional entre Marathón y Olimpia por la jornada 5 de la triangular A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el presidente merengue Rafael Villeda salió al paso de las fuertes declaraciones del técnico argentino Pablo Lavallén, quien fue suspendido para el duelo de esta noche tras sus polémicos comentarios sobre el arbitraje y el funcionamiento del FVS. El dirigente albo aseguró que en el club están concentrados en lograr el boleto a una nueva final del fútbol hondureño, resaltando la importancia que tiene para Olimpia mantenerse peleando campeonatos. Hoy es el duelo desde las 8:15 pm en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula. “Contentos de poder estar en este partido con la posibilidad de clasificar a una nueva gran final. Para nuestra institución siempre es importante estar peleando los primeros lugares y teniendo la posibilidad de obtener un nuevo campeonato”, expresó Villeda en entrevista TVC.

Además, reconoció el desgaste que ha significado el calendario del torneo y pidió una mejor planificación para futuras competencias. También confirmó la baja de Emmanuel Hernández por lesión, aunque señaló que el resto del plantel está listo para enfrentar al conjunto verdolaga.

“Me sorprende el cambio de personalidad de Lavallén”

Rafa Villeda confesó sentirse sorprendido por las acusaciones realizadas por Lavallén, especialmente porque ambos compartieron etapa en Olimpia durante 2022. “La verdad que primero sorprendido del cambio que él ha tenido. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él en Olimpia en 2022 y me sorprende el cambio en su personalidad y de enfocar la presión”, manifestó. El titular olimpista considera que el estratega argentino actuó desde el desconocimiento al insinuar una posible manipulación del FVS y explicó cómo funciona el sistema utilizado en la Liga Nacional. “Televicentro lo único que hace es producir los partidos y la compañía Quality de España es la que decide cuáles son las cámaras que utilizan para que los árbitros tomen las decisiones finales. Quizás hubo desconocimiento de Lavallén y aligeró con eso que dio a conocer”, afirmó. Asimismo, espera que el técnico recapacite tras las sanciones recibidas por sus constantes declaraciones contra el arbitraje hondureño.

Niega favoritismo arbitral hacia Olimpia