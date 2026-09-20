¿Para el Puskás? Borja se luce con increíble chilena en partidazo América vs Chivas

Ciudad de México, México.

El Clásico Nacional de México volvió a entregar una noche cargada de emociones y tuvo como gran protagonista al colombiano Miguel Borja. El delantero del América apareció en el momento más complicado para firmar un empate 2-2 frente a Chivas de Guadalajara. El conjunto azulcrema parecía encaminado a sufrir una dolorosa derrota en el Estadio Azteca. Chivas aprovechó sus oportunidades y llegó a colocarse con una ventaja de dos goles, dejando al América contra las cuerdas y con muy poco margen de reacción. El primer golpe del Guadalajara llegó cuando el partido comenzaba a tomar intensidad. Chivas encontró espacios para hacer daño y consiguió abrir el marcador, obligando al América a adelantar sus líneas en busca de una respuesta.

Con las ‘Águilas’ intentando reaccionar, el conjunto rojiblanco volvió a castigar. El segundo tanto de Chivas llegó en una acción en la que la defensa americanista no logró contener el avance visitante, permitiendo que el Guadalajara ampliara la diferencia a 0-2. El marcador parecía sentenciar el encuentro, pero el América salió con otra cara en el complemento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

GOL DE PUSKAS

Entonces apareció Miguel Borja. A los 71 minutos, cuando las ‘Águilas’ todavía perdían 0-2, Brian Rodríguez recibió por la banda derecha y levantó la cabeza para enviar un centro hacia el corazón del área. Borja leyó perfectamente la trayectoria de la pelota y ejecutó una espectacular chilena. El colombiano se elevó, conectó el balón de manera limpia y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería. El Estadio Azteca explotó. La anotación significó mucho más que un simple descuento para el América sino que devolvió la esperanza al conjunto local y convirtió los últimos minutos en una auténtica locura.