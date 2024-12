PSG pagó 95 millones por su fichaje, era el sucesor de Mbappé y Luis Enrique lo tiene borrado

Tras el triunfo ante el Lyon, a Luis Enrique le preguntaron por la situación de estos dos futbolistas y los motivos de sus ausencias. Y en su habitual estilo, el extécnico del FC Barcelona dio pocas pistas y se mostró desafiante ante la prensa: “Porque sólo puedo convocar a 20”, contestó.

La ausencia de Kolo Muani fue especialmente llamativa para los periodistas, a lo que Luis Enrique respondió sin pelos en la lengua: “Ya sé que no hablo francés, pero más claro en español no puedo ser. El que no lo entienda no es mi problema”.