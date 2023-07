Ultimátum a Mbappé: el PSG le pone fecha para decidir su futuro

El presidente de los parisinos brindó una entrevista a Le Parisien después de la conferencia de prensa para brindar más detalles sobre esas negociaciones con el crack de 24 años que de momento no van por buen camino y le puso un ultimátum a Mbappé.

El ‘caso Mbappé’ entra en un escenario inédito. El astro francés ha sido puesto en venta si no acepta las condiciones del Paris Saint-Germain que expuso Al Khelaifi con rotundidad. El cambio de discurso de un dirigente que siempre estuvo cerrado a negociar y marcar una cantidad cuando el Real Madrid se interesó por el jugador y llegó hasta a ofrecer 200 millones de euros en una oferta que no fue ni respondida.

Kylian Mbappé debe decidir pronto su futuro. Así se lo ha dejado de claro el presidente del París Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, quien soltó el bombazo asegurando que “el mejor jugador del mundo no puede irse gratis”.

“Queremos que se quede, pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo verbal y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis”, empezó diciendo Al Khelaifi.

Al Khelaifi no ocultó la “decepción” que ha sentido al conocer que Mbappé desea marcharse en junio de 2024 con la carta de libertad y sin dejar el dinero de un alto traspaso, como transmitió en su escrito al PSG.

“Es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, y se va gratis, debilitando al club francés más grande. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó”, disparó.

EL PLAZO QUE LE DA EL PSG A MBAPPÉ

El reloj avanza, la pretemporada está por arrancar y el París Saint Germain no tiene mucho tiempo para encontrar un posible sustituto si finalmente Kylian Mbappé decide marcharse este mismo verano. El mercado de fichajes ya está abierto y Al Khelaifi le pone fecha.