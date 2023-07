PSG le deja increíble advertencia a Mbappé: “Nuestra postura es clara”

El París Saint Germain ha sido noticia este miércoles luego que anunció a Luis Enrique como su nuevo director técnico cuando horas antes había oficializado la marcha del estratega Cristopher Galtier.

Durante la rueda de prensa de la presentación de Luis Enrique, estuvo presente el presidente Nasser Al-Khelaïfi y fue imposible que no se le consultara sobre el futuro de Kylian Mbappé, futbolista que decidió no renovar su contrato con los parisinos y como consecuencia planea solo seguir una campaña más con los franceses.

El máximo dirigente del París Saint Germain lanzó un contundente mensaje y le dejó una advertencia a Kylian.

“Nuestra postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, indicó Al-Khelaïfi.

El presidente del PSG le señaló a Mbappé que tiene que renovar o de lo contrario estaría pensando en venderle ya que no desean que el jugador se marche deforma gratuita en el 2024, año en el que finaliza su contrato.

Una de las razones por las que Kylian quiere cumplir este año de contrato es para no dejar de cobrar la prima de fidelidad que firmó con el PSG. Esta, que asciende a 80 millones de euros, deberá ser abonada al futbolista por parte del club parisino el próximo 1 de septiembre.

“Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”, remarcó el presidente del París Saint Germain.