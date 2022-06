“Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que se puede. No es nuestro estilo hablar de otras Ligas, clubes o Federaciones. No vamos dando lecciones y no vamos a permitir que nadie nos dé lecciones”, afirmó.

“Me encanta Zidane, era un jugador fantástico, con una clase increíble. También fue un entrenador excepcional, con tres títulos de la Champions League. Pero te diré una cosa: nunca hemos hablado con él, ni directa ni indirectamente. Muchos clubes están interesados en él, también varias selecciones nacionales, pero nunca hemos hablado con él. Cuando digo “nosotros”, me refiero al PSG. Yo soy el presidente del PSG y nunca he discutido nada con él”, ha confirmado.

Si ha llegado a un acuerdo con Christophe Galtier, posible reemplazo de Mauricio Pochettino: “No, no por el momento. Tenemos una lista de entrenadores, estamos discutiendo con Niza, no es un secreto. Espero que encontremos un acuerdo rápidamente, pero respeto a Niza y al presidente Rivère, cada uno defiende sus intereses”.

Los aficionados ‘decepcionados’ por Galtier y por la no llegada de Zidane: “Una cosa son los sueños y otra la realidad. Tal vez deberíamos cambiar nuestro eslogan... Soñar más grande es bueno, pero hoy debemos ser realistas, ya no queremos tantos lujos, queremos acabar con tanto brillo. Hemos hecho grandes cosas en los últimos once años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores”.

Cambio de política de fichajes en París: “Queremos jugadores que amen al club, que amen luchar, que amen ganar. Y queremos que esa mentalidad se extienda por todo el club”.

FUTURO DE NEYMAR

Si Neymar está fuera del nuevo PSG: “Lo que puedo decir es que esperamos que todos los jugadores hagan mucho más de lo que hicieron la temporada pasada. Mucho más. Todos tienen que estar al 100%. Obviamente, no éramos lo suficientemente buenos para llegar lejos. Para la próxima temporada, el objetivo es claro: trabajar cada día al 200%. Demos todo lo que tenemos por esta camiseta, demos el máximo y veremos el resultado. Debemos volver a ser humildes. Hay que cambiar para evitar las lesiones, las suspensiones y las faltas que ponen patas arriba un partido.

Tenemos que dejar de decir: ‘Queremos ganar esto y lo otro’. Construimos. Hay que ser disciplinados dentro y fuera del campo. Quien quiera quedarse en su zona de confort, quien no quiera luchar, se quedará al margen. Y tenemos que crear un verdadero equipo, encontrar un verdadero espíritu colectivo. Esa será la misión del nuevo entrenador. Queremos jugadores que estén orgullosos de representar al PSG y dispuestos a luchar cada día”.

Sobre si van a invertir en jugadores franceses: “Estamos aquí por mucho tiempo. Vamos a tener el mejor centro de formación del mundo. Mi objetivo para los próximos años es tener sólo jugadores parisinos en nuestro equipo. Hay mucho talento en nuestra región. Los mejores jugadores de nuestra región merecen jugar en el PSG. Llevará tiempo, pero es un objetivo. Hace once años dije que quería formar al futuro Messi, hoy digo que queremos formar al futuro Mbappé, ¡que también vendría de París! No es fácil, pero tenemos todo lo que necesitamos para triunfar”.

La llegada del nuevo director deportivo: “Luis Campos se centrará en el primer equipo. Pero queremos descubrir nuevos talentos, nuevos mercados. Tenemos que explorar nuevas direcciones. Tenemos que encontrar jugadores que estén orgullosos de estar en París, por el club, por el fútbol y sólo por el fútbol. Luis Campos ha ayudado sobre todo al Mónaco y al Lille a ganar el campeonato. Inculca una cultura de trabajo duro, dándolo todo cada día. Pero el dinero es importante. No queremos perder dinero. Por ejemplo, Messi: hemos conseguido un trato increíble, dentro y fuera del campo. Menos de un año después, ya se ha amortizado”.

Los ultras del PSG: “Llegué hace once años. Es un proyecto a muy largo plazo. Estoy aquí porque amo al PSG, porque soy aficionado al club. Una de mis primeras batallas fue devolver a los Ultras al Parque de los Príncipes. He luchado por ellos. Queremos que los verdaderos aficionados apoyen al club, en los buenos y en los malos momentos. Eso es lo que hacen los verdaderos partidarios del club. No queremos seguidores que estén ahí sólo cuando ganemos. Entiendo que se sientan decepcionados cuando perdemos. ¿Crees que no lo estoy? Pongo toda mi energía, toda mi pasión en este club. Cuando perdemos, estoy harto, no duermo durante días, durante semanas, así que no puedo aceptar que la gente venga a darme lecciones”.