PSG anuncia a Luis Enrique como su nuevo DT, ¿por cuánto tiempo?

“Supone un nuevo ciclo, una nueva forma de jugar, con uno de los mejores entrenadores del mundo, no por lo que haya ganado sino por su estilo de fútbol, ofensivo”, declaró ante los periodistas el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi , sentado junto al técnico asturiano de 53 años, en una conferencia de prensa en el nuevo centro de entrenamiento de Poissy, en las afueras de París.

“Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo”, indicó el técnico español.

”Desde la primera reunión fue todo muy fácil, en cinco minutos hablábamos de lo que se podía hacer. El proyecto, lo que me ofrecen está al alcance de pocos. Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados y, sobre todo, que consigue buenos resultados”, aseguró el exseleccionador español.