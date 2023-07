Choco Lozano fue presentado por Getafe y realizó una aclaración

Al ‘Choco’ le consultaron sobre si temía un mal recibimiento cuando juegue contra su exequipo en el Nuevo Mirandilla y se refirió a su nueva etapa en el Getafe.

“Ha habido mucha controversia con mi fichaje. Pero no creo que la afición esté en mi contra. Creo que no. Ha sido un tema del presidente del Cádiz. Malinterpretó las cosas, se le metió en la cabeza una cosa que no es. Creo que no va a pasar nada. De todas formas no pienso ahora en eso”, explicó el atacante de 30 años.

“Estoy muy agradecido con la afición y con el club (Cádiz). No tengo nada malo que decir de ellos. Al contrario, siempre será un equipo que voy a llevar dentro. Pero ahora tengo la camiseta del Getafe y tengo que defenderla a muerte. Ahora lo importante es que el Getafe logre sus objetivos y no pienso en nada más”, apuntó Lozano.

También le consultaron por las referencias que le dieron sus excompañeros Cala, Alejo o David Gil que también vistieron de azulón.

“Todos tienen buenas experiencias aquí. No todos salieron de la mejor manera, pero todos coinciden en que es un club que hace las cosas bien. Las referencias siempre fueron buenas. Una de las cosas que también tuve en cuenta para venir”.