¿Le gustaría dirigir a la selección de Honduras? Así responde David Suazo

De igual manera, Suazo lamentó que el combinado nacional aún no tenga definido su técnico para el proceso mundialista y dijo que le preocupa la evolución de países como Panamá.

PALABRAS DE DAVID SUAZO

Situación actual de la selección de Honduras

“Honduras tiene que despertar por el material que producimos, pero una cosa cierta es que el talento no te ajusta, la improvisación no te ajusta. No puede ser que una Selección denominada la mejor de Centroamérica junto a Costa Rica, no tenga el seleccionador nacional”.

Sobre Reinaldo Rueda

“El último Mundial que tuvimos después de 28 años, el profesor Rueda tuvo un proceso de cuatro años y se llevó al Mundial, porqué no copiarlo. Fue exitoso, hay que emularlo, son cosas tan comunes”.

Retraso futbolístico

“Si tu dejas de hacer evidentemente has tenido en mente otras ocasiones. Una cosa es clara que si falta el proceso las cosas son difíciles. Panamá no era conocido como un país futbolero, ahora no es que está un paso, sino a cinco pasos. Uno ve a la Selección Sub-20 de Panamá que le mete cuatro goles a México y sorprende, estas cosas tienen que preocupar, porque estas cosas se hacen y aquí no se puede”.

Lo piden en la Selección

“Creo que da gusto que tu nombre se escuche, parte de la afición hondureña te aprecia y te estima. Es una organización que tiene todo el poder y es la Fenafuth que decidirá. Cualquiera de las decisiones que tome será de dar una buena impronta. Yo quiero dar un buen paso y quiero un proceso largo. Que me digan que tengo que cambiar las cosas como están. En dos años no es fácil, creo que hay que hacer una cosa extendida de dos a cuatro. Cualquier técnico tiene que tener ese tiempo para dar una señal de lo que se puede llegar a ser”.