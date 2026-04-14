PSG fulmina al Liverpool y lo elimina: avanza a semis en Champions League

Londres, Inglaterra.

El cruce pudo decidirse pronto, si no venía ya decidido del Parque de los Príncipes, cuando Ousmane Dembelé, a la media vuelta y en el área pequeña, mandó el balón por encima de la portería de Giorgi Mamardashvili. El primer aviso de los de Luis Enrique fue respondido por el Liverpool, que pudo acercarse a la eliminatoria con la entrada de Mohamed Salah, en el último partido europeo del egipcio con la camiseta de este equipo.

Los parisinos, mucho más incisivos a la contra y con muchos más argumentos en su fútbol, sostuvieron el marcador de la ida (2-0), sentenciaron con dos tantos de Dembelé y eliminaron a un Liverpool que se queda sin opciones de título en abril y que competirá el último mes y medio de temporada solo por clasificarse para la Liga de Campeones del año que viene.

El PSG , con un doblete de Ousmane Dembelé después de un penalti anulado por el VAR al Liverpool , liquidó la eliminatoria en Anfield (0-2) y por tercer año consecutivo está entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Entró al campo por la terrible lesión de Hugo Ekitike, que se tuvo que retirar en camilla y peligra su presencia en el Mundial, y no tardó mucho en generar la ocasión más clara para los de Arne Slot en la primera parte.

Un centro cerrado del egipcio encontró en el segundo palo a Milos Kerkez, que entró con todo y provocó un paradón de Safonov 'in extremis'. La intervención del arquero del PSG fue seguida por un remate a bocajarro de Virgil van Dijk en línea de gol que tapó Marquinhos.

Anfield rugió y Slot se llevó las manos a la cabeza. Su mejor ocasión se acababa de desvanecer y con ella muchas de las esperanzas de acceder a semifinales.

En la segunda mitad, el Liverpool volvió a ilusionarse por una milésima de segundo, cuando el colegiado pitó un penalti de William Pacho sobre Mac Allister. Sin embargo, pese a que parecía que el ecuatoriano arrollaba al argentino, el VAR revisó la jugada y dejó sin efecto la pena máxima.El último conato de fe del Liverpool se fue y unos instantes después Dembelé asestó el golpe definitivo al equipo inglés.

A la contra, el Balón de Oro tuvo la paciencia suficiente para pararse en la central, tumbar con un amago a Mac Allister y poner el balón lejos del alcance de Mamardashvili.

La puntilla llegó en el minuto 92 y otra vez al contraataque. Dembelé, de nuevo, remachando en el segundo palo un envío de Barcola. El PSG vuelve a estar entre los cuatro mejores y podrá continuar la defensa de su corona contra el Bayern de Múnich o el Real Madrid.

El Liverpool, por su parte, vuelve a quedar fuera contra los parisinos y suma otra decepción europea. No le quedan opciones de títulos y su único aliciente es luchar por meterse entre los cinco primeros de la Premier. A Slot le queda el crédito justo y Xabi Alonso llama a la puerta de Anfield.