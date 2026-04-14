Tabla goleadores Champions: Yamal sufre duro golpe y otro marcó doblete; así quedó

Movimientos en la tabla de goleadores de la Champions League tras el inicio de la vuelta de los cuartos de final.
25. Dembélé (PSG) -- Se destapó con doblete con los parisinos y le dio el triunfo ante el Liverpool. Jugará las semifinales y alcanza 4 anotaciones en su cuenta.
24. Vinicius (Real Madrid) -- El jugador brasileño solo lleva 5 goles en lo que va de la temporada 2025-2026. Puede aumentar su cuenta este miércoles en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern.
23. Szoboszlai (Liverpoool) -- El húngaro se fue en blanco en el empate ante el PSG. Su equipo fue eliminado en cuartos de final y se queda con 5 anotaciones.
22. Luis Suárez (Sporting Lisboa) -- El delantero colmbiano juega este miércoles ante el Arsenal en la vuelta de cuartos. Lleva 5 tantos en la presente temporada.
21. Marcus Rashford (FC Barcelona) -- Entró de cambio ante el Atlético de Madrid, pero no pudo marcar. Se fue eliminado con 5 goles.
20. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El colombiano anotó en la ida y este miércoles encara la vuelta ante Real Madrid. Lleva 5 anotaciones.
19. Hogh (Bodo /Glimt) -- El noruego ya fue eliminado con su equipo, pero dejó 5 tantos en su cuenta en la tabla de goleadores de la Champions.
18. Guzureta (Athletic Club) -- El español también es otro de los eliminados. Dejó 5 anotaciones en la Champions League.
17. Camilo Durán (Qarabag) -- El delantero colombiano firmó una destacada participación, pero también ya fue eliminado. Cerró con 5 tantos en la temporada.
16. Desiré Doué (PSG) -- El juvenil francés no anotó en el triunfo ante el Liverpool. Lleva 5 tantos tras superar la fase de cuartos de final.
15. Balogun (Mónaco) -- Otro de los eliminados que se quedó con 5 anotaciones en Champions.
14. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil marcó y llegó a 6 goles en la temporada. Sin embargo, se quedará con esos goles, ya que los azulgranas quedaron fuera tras perder la serie ante Atlético en cuartos de final.
13. Vitinha (PSG) -- El portugués se fue en blanco en la vuelta de los cuartos de final ante el Liverpool, pero jugará las semifinales de la Champions. Lleva 6 anotaciones.
11. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego entró de cambio ante los azulgranas, pero no pudo marcar. Se mantiene en la lista con 6 tantos y jugará las semifinales de Champions.
10. Martinelli (Arsenal) -- También cuenta con 6 goles en lo que va de la Champions. Puede aumentar su cuenta este miércoles en el duelo ante Sporting.
9. Hauge (Bodo/Glimt) -- También quedó fuera de la Liga de Campeones en los octavos de final. Cerró su participación con 6 tantos.
8. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil fue titular ante el Atlético, pero no pudo anotar. Se fue eliminado en cuartos de final con 6 goles.
7. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue eliminado en los octavos de final por el Barcelona y se quedó con 6 dianas.
6. Osimhen (Galatasaray) -- El delantero nigeriano ya no está en la competencia. Quedó en el TOP con 7 anotaciones en la tabla de goleadores de la Champions.
6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano no anotó en la vuelta de los cuartos de final, pero su equipo avanzó a las semifinales de Champions. Lleva 8 dianas en la temporada.
5. Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego fue eliminado en los octavos de final ante el Real Madrid. Se quedó en la lista con 8 goles.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino jugó ante el Barcelona, pero se fue en blanco. Jugará las semifinales y lleva 9 tantos en la competencia.
3. Anthony Gordon (Newcastle) -- Dejó una gran cuota goleadora durante su participación en la Champions. Cerró con 10 anotaciones.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés se mantiene en la pelea y este miércoles puede aumentar su cuenta ante Real Madrid. Lleva 11 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés lidera en la tabla de goleadores de la Champions League con 14 goles. Este miércoles enfrenta al Bayern.
Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League tras el inicio de la vuelta en los cuartos de final de la Champions.