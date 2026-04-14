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Tabla goleadores Champions: Yamal sufre duro golpe y otro marcó doblete; así quedó

Lamine Yamal marcó, pero sufre revés: así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras vuelta de cuartos de final.

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 14:12 -
  • Lesly Gutiérrez
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Movimientos en la tabla de goleadores de la Champions League tras el inicio de la vuelta de los cuartos de final.
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25. Dembélé (PSG) -- Se destapó con doblete con los parisinos y le dio el triunfo ante el Liverpool. Jugará las semifinales y alcanza 4 anotaciones en su cuenta.
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24. Vinicius (Real Madrid) -- El jugador brasileño solo lleva 5 goles en lo que va de la temporada 2025-2026. Puede aumentar su cuenta este miércoles en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern.
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23. Szoboszlai (Liverpoool) -- El húngaro se fue en blanco en el empate ante el PSG. Su equipo fue eliminado en cuartos de final y se queda con 5 anotaciones.
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22. Luis Suárez (Sporting Lisboa) -- El delantero colmbiano juega este miércoles ante el Arsenal en la vuelta de cuartos. Lleva 5 tantos en la presente temporada.
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21. Marcus Rashford (FC Barcelona) -- Entró de cambio ante el Atlético de Madrid, pero no pudo marcar. Se fue eliminado con 5 goles.
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20. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El colombiano anotó en la ida y este miércoles encara la vuelta ante Real Madrid. Lleva 5 anotaciones.
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19. Hogh (Bodo /Glimt) -- El noruego ya fue eliminado con su equipo, pero dejó 5 tantos en su cuenta en la tabla de goleadores de la Champions.
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18. Guzureta (Athletic Club) -- El español también es otro de los eliminados. Dejó 5 anotaciones en la Champions League.
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17. Camilo Durán (Qarabag) -- El delantero colombiano firmó una destacada participación, pero también ya fue eliminado. Cerró con 5 tantos en la temporada.
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16. Desiré Doué (PSG) -- El juvenil francés no anotó en el triunfo ante el Liverpool. Lleva 5 tantos tras superar la fase de cuartos de final.
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15. Balogun (Mónaco) -- Otro de los eliminados que se quedó con 5 anotaciones en Champions.
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14. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil marcó y llegó a 6 goles en la temporada. Sin embargo, se quedará con esos goles, ya que los azulgranas quedaron fuera tras perder la serie ante Atlético en cuartos de final.
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13. Vitinha (PSG) -- El portugués se fue en blanco en la vuelta de los cuartos de final ante el Liverpool, pero jugará las semifinales de la Champions. Lleva 6 anotaciones.
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11. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego entró de cambio ante los azulgranas, pero no pudo marcar. Se mantiene en la lista con 6 tantos y jugará las semifinales de Champions.
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10. Martinelli (Arsenal) -- También cuenta con 6 goles en lo que va de la Champions. Puede aumentar su cuenta este miércoles en el duelo ante Sporting.
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9. Hauge (Bodo/Glimt) -- También quedó fuera de la Liga de Campeones en los octavos de final. Cerró su participación con 6 tantos.
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8. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil fue titular ante el Atlético, pero no pudo anotar. Se fue eliminado en cuartos de final con 6 goles.
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7. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue eliminado en los octavos de final por el Barcelona y se quedó con 6 dianas.
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6. Osimhen (Galatasaray) -- El delantero nigeriano ya no está en la competencia. Quedó en el TOP con 7 anotaciones en la tabla de goleadores de la Champions.
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6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano no anotó en la vuelta de los cuartos de final, pero su equipo avanzó a las semifinales de Champions. Lleva 8 dianas en la temporada.
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5. Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego fue eliminado en los octavos de final ante el Real Madrid. Se quedó en la lista con 8 goles.
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4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino jugó ante el Barcelona, pero se fue en blanco. Jugará las semifinales y lleva 9 tantos en la competencia.
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3. Anthony Gordon (Newcastle) -- Dejó una gran cuota goleadora durante su participación en la Champions. Cerró con 10 anotaciones.
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2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés se mantiene en la pelea y este miércoles puede aumentar su cuenta ante Real Madrid. Lleva 11 goles.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés lidera en la tabla de goleadores de la Champions League con 14 goles. Este miércoles enfrenta al Bayern.
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Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League tras el inicio de la vuelta en los cuartos de final de la Champions.
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