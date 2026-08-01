Premundial Sub-20: Así quedaron los cruces de cuartos de final; días y horarios

Puebla, México.

¡Confirmados! El Premundial Sub-20 finalizó la primera etapa y desde ya quedaron definidos los cruces de los cuartos de final. Panamá y Guatemala fueron los últimos en clasificarse como mejores terceros en la siguiente ronda.

Los panameños sellaron con autoridad su boleto tras golear este sábado por 0-4 a su similar de Honduras, en el encuentro disputado en Puebla, como marco del cierre de la fase de grupos.

Los goles de la victoria panameña fueron obra de Alan Cury, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez, quienes capitalizaron la contundencia de su equipo para asegurar el pase a la siguiente ronda.