Premundial Sub-20: Así quedaron los cruces de cuartos de final; días y horarios

¡Confirmados! El Premundial Sub-20 finalizó la primera etapa y desde ya quedaron definidos los cruces de los cuartos de final. Panamá y Guatemala fueron los últimos en clasificarse como mejores terceros en la siguiente ronda.
Los panameños sellaron con autoridad su boleto tras golear este sábado por 0-4 a su similar de Honduras, en el encuentro disputado en Puebla, como marco del cierre de la fase de grupos.
Los goles de la victoria panameña fueron obra de Alan Cury, Moisés Richards, Gerson Gordón y Carlos Rodríguez, quienes capitalizaron la contundencia de su equipo para asegurar el pase a la siguiente ronda.
Con este resultado, Panamá alcanzó los cuatro puntos en el Grupo C, ubicándose por detrás de Canadá y Jamaica (ambos con cinco unidades).
Esta posición le permitió avanzar a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del certamen. Por su parte, la selección hondureña culminó en el fondo del grupo con apenas un punto, quedando eliminada de la competición.
Cruces de los cuartos de final del Premundial Sub-20
Tras el cierre de la primera etapa, los boletos a los cuartos de final quedaron repartidos entre los líderes y segundos lugares de cada sector (Estados Unidos, México, Canadá, Jamaica, Costa Rica y Haití), junto con los dos mejores terceros del torneo (Guatemala y Panamá).
- Martes 4 de agosto de 2026 -
- Costa Rica vs. Haití — 4:30 pm
- Estados Unidos vs. Guatemala — 8:00 pm
- Miércoles 5 de agosto de 2026 -
- Canadá vs. Jamaica — 4:30 pm
- México vs. Panamá — 8:00 pm