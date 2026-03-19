Platense vs Motagua , EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa su marcha y sigue regalando grandes enfrentamientos, sorpresas y emociones en esta nueva edición del fútbol hondureño.

En esta ocasión, el balompié catracho presenta un atractivo duelo en el que Platense recibirá a Motagua, ambos equipos listos para verse las caras en el marco de la jornada 13 del campeonato.

El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 pm, hora de Honduras. La transmisión estará a cargo de Deportes TVC, mientras que también podrás seguir el minuto a minuto a través de Diario La Prensa.