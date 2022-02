Pedro Troglio tras otra derrota con San Lorenzo: “Si me va mal, doy un paso al costado y viene otro”

Tras tres jornadas disputadas en la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Pedro Troglio no ha podido ganar como DT de San Lorenzo y el panorama se ha complicado tras perder 4-3 a manos de Defensa y Justicia.

El ex técnico del Olimpia no sabe lo que es ganar en el banquillo del Ciclón ya que ha sufrido dos derrotas y un empate. Tras el final del compromiso el argentino lanzó contundentes declaraciones.

“Son todos chicos de 20 o 21 años, que tampoco es ideal que entren en una situación así. Yo tampoco quiero quemar a todos, estoy buscando el tiempo ideal. Uno trata de no mandar a todos los pibes juntos y de no quemar naves”, comenzó diciendo Troglio en rueda de prensa al explicar que el club contó con varias bajas en la derrota que sufrieron como local ante Defensa y Justicia.

Y añadió: “Lo que también es verdad que los tiempos que un entrenador necesita no son los tiempos de San Lorenzo. San Lorenzo necesita ganar ayer, hoy y mañana. Esto es la realidad”.

Pedro Troglio sorprendió al pronunciarse sobre su futuro en el Ciclón y no descartó salir del equipo argentino.

“Si a mí las cosas me van mal, es un problema mío. Yo no puedo condenar jugadores, yo tengo que recuperar jugadores. A mí no me importan que me puteen, no me importa. Si me va mal, doy un paso al costado y viene otro. Yo trato de buscar lo mejor para San Lorenzo y para mi”, manifestó.

En la próxima jornada San Lorenzo visitará a Argentinos Juniors en choque que se disputará este domingo 27 de febrero y en el que están urgidos de conseguir su primera victoria.