Troglio se destapa: “No me parece es lo desmedido en que ya somos una mier...”

Por otra parte, le dejó un mensaje a sus críticos, quienes valoran de manera desmedida las derrotas del club a nivel internacional. El de Luján les dejó un mensaje y recordó a Ronnie Brunswijk, el político que sorprendió a propios y extraños en partido de Liga Concacaf ante Olimpia en Surinam.

Valoraciones del juego

Un partido difícil teniendo en cuenta el clima, un calor muy fuerte. Nosotros venimos viajando demasiado, venimos del duelo en Nicaragua, un partido perdido con toda la crítica. Venir ahora a La Ceiba con este calor y tratar de imponerse en un partido difícil. Para mí las valoraciones son buenas. En los últimos 60 partido este equipo perdió cuatro o cinco partidos.

Lógico que cuando perdés un partido como el del otro día, parece que no se puede perder, pero cuando quedó eliminado River Plate, dije “qué raro”.

River puede perder con un boliviano, pero nosotros no podemos perder con un nicaragüense. En las valoraciones del juego día a día, el equipo sigue respondiendo a nivel nacional e internacional. Algún día va a tener un bajón en el fútbol, más allá de todo esto respondieron los nuevos y los que no han jugado mucho.

Llamada de atención en entretiempo por falta de ganas

Yo no sé si falta de ganas, más que nada por la equivocación de este equipo. Es muy difícil jugar a esta temperatura con esta humedad y el calor es terrible. A nosotros nos afecta cuando venimos a jugar acá, igual cuando vamos a San Pedro Sula. Lo que a mí me molesta es cuando pasan cosas que no tienen que pasar y les llamé la atención porque no nos debemos de relajar, sino con la distracción cuando perdés a un hombre, perdés la marca, no generas un movimiento, esas son las cosas que me molestan.

Ya nos aguantamos estos cinco días, una mancha más al alma y debemos seguir metiéndole, es normal que te critiquen, es normal que te maten, perdiste en Concacaf, más allá que seas el último campeón y sos el mejor equipo posicionado en Concacaf gracias a lo que ha hecho este equipo. Ahora hay que poner la cara en los dos partidos que quedan, pero no quiero que se me caiga, porque he sido un agradecido.

Sobre la crítica en las derrotas

No está mal la crítica, al contrario, pero, lo que no me parece es lo desmedido en que ya somos una mier.., no sirve nadie, pará, pará. En el fútbol se puede perder. Yo he visto el fútbol argentino quedar eliminados con equipos bolivianos y dicen “qué locura”, a veces pasa. Lo he visto en grandes de Champions League contra clubes de Austria y Hungría, pasa mucho, esto es fútbol, y porque levantaste de una mala noche.

Cuando decimos de la cancha sintética, cuando Nadal juega en polvo de ladrillo es un fenómeno y tiene equivocaciones y le cuesta cuando va otra cancha. Pero le pasa a Nadal, le pasaba a Federer y Djokovic, cómo no nos va a pasar a nosotros, pasan esas cosas.

Tengo más críticas que elogios en mi vida, pero, más que nada, que digan de papelón internacional, que somos una porquería. Este es el equipo que siempre pone la cara: campeón de Concacaf, semifinal de Champions, último campeón.

Sí, después tuvo el golpe de perder 1-0 en Nicaragua, que me ponían lo de Suriname, ¿culpa mía o culpa de Concacaf que permitió jugar a este tipo con 100 kilos? No es culpa mía. Sí, perdimos ante Saprissa y con el Atlas, porque el otro día me criticaron que perdimos con un equipo nicaragüense y cuando nosotros perdemos con los mexicanos también estás mal. Entonces, si molesta que perdamos contra los nicaragüenses, ¿por qué les molesta que perdamos con mexicanos? Esa es la crítica. Lo que no quiero es que mis jugadores se caigan por eso.