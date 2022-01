Pedro Troglio dio detalles sobre su incorporación al banquillo de San Lorenzo luego de su exitosa etapa en Honduras ya que ganó cuatro títulos de forma consecutiva con el Olimpia.

El estratega argentino reveló la manera en que se dio su fichaje por el Ciclón de Argentina.

“Cuando salí en los diarios que era opción, a mí no me había llamado nadie. Me llamaron y allí me comuniqué con Rafa Villeda y Osman Madrid para decirles que iba a escuchar la oferta. Cuando salió la opción fue lo que más me costó, decirle a Rafa y Osman que no iba seguir, fue duro. Estaba cómodo, con un equipo tetracampeón, pero a veces es bueno irse de un club bien porque a suelo pasar que te vas mal después de ganar todo”, dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Tras su salida del Olimpia, el cuadro merengue se encuentra en la búsqueda de técnico y Troglio reveló que lo han llamado muchos entrenadores argentinos pidiendo que los recomendara.

“Ojalá me superen, pero para mí es fantástico quedar en la historia de Honduras, primero porque cuando fui aposté mucho. Olimpia me volvió a abrir la puerta de un equipo grande de mi país. Me han llamado 10 técnicos argentinos que quieren que los recomiende en Olimpia. No puedo recomendar a los 10, pero ahora que todos quieran ir al equipo de Honduras como que uno ha abierto un camino, una puerta y eso es bueno”, puntualizó.

Y añadió: “Sé que voy a volver a dirigir a Olimpia, no me vuelto tan loco. Se lo he dicho a Osman y a los dirigentes”.

Ricardo La Volpe, Ángel David Comizzo, Roberto Sensini, Rubén Omar Romano, Luis Islas, son algunos de los entrenadores argentinos que podrían llegar al banquillo del 34 veces campeón de Honduras.

“Son todos amigos, pero solo puedo remendar a uno y ¿cómo hago?. Comizzo, Sensini, Islas, Romano son nombres que ha han llamado y si yo recomiendo a uno, quedo mal con los demás. Lo que le puedo decir a la dirigencia es que son buena gente, con historia importante y lo que si creo que va a ser difícil es generar la relación que teníamos con dirigencia, cuerpo médico, porque a lo mejor nuestra virtud es esa, pero son buenos entrenadores”, indicó Troglio.