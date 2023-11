Pedro Troglio revela quién es el mejor futbolista de Honduras

El timonel de los merengues habló post partido y afirmó que Jorge Álvarez era el mejor futbolista hondureño de la Liga Nacional, ante la sorpresa de todos. De igual forma asegura que le gusta el invicto y el récord de puntos, pero que él lo que desea es salir campeón.

La conferencia de Pedro Troglio:

Valoraciones

Contento, creo que se complicó un poco con la única llegada que tuvieron y que fue gol. Nosotros habíamos errado unas situaciones y los dejamos con vida, incluso pegaron una en el travesaño que nos pudo haber complicado. Pero en líneas generales pues jugamos bien y ampliamos al final. La victoria es buena porque vencimos a un rival que venía en alza.

Romperá su propio récord, ¿cómo cerrará el torneo Olimpia?

Es claro que nosotros mismos nos hemos comprado un tema más, debido a que nosotros estábamos rompiendo nuestro propio récord y este tema hace que cada partido sea incómodo porque empezar perdiendo es difícil y esto hace que la presión sea mucho más.

También esto es bueno porque no nos relaja y esto te permite seguir activo para que logremos este nuevo récord. Hoy me interesa el récord, pero lo que más me interesa es ser campeón y vamos a ver qué pasa.

Jorge Álvarez

Lo que dije siempre. Yo le decía a él que jugaba muy bien, pero que no tenía un compromiso con la marca. Y hoy ya podes verlo quitando pelotas, metiendo goles de tiro libre y dando pases de goles. Aparte que genera creación, es lo más lindo que hay.

¿Ustedes han visto jugar a Nacho Fernández? Bueno, a él cuando lo conocimos jugaba bárbaro y yo decía que nunca iba a jugar conmigo y pues terminó siendo figura y ya está en River Plate. El futbol moderno obliga a que Álvarez haga sus funciones, Jorge para mí es el mejor jugador hondureño, pero lejos.

¿Qué tiene que mejorar Olimpia?

Yo creo que hay que liquidar los partidos antes y nosotros no podemos dejar con vida a los equipos. Porque siempre tienen llegadas peligrosas y si nosotros lo hacemos desde antes no pasaría esto, son situaciones de juego.

Ausencia de Edwin y Carlos Pineda

Ambos estaban con cuatro amarillas y por eso los dos estaba afuera. Julián es rápido, bueno a mano a mano y en cualquier lado puede jugar bien.

Con la salida de Patón, él es un jugador que puede cumplir cualquier rol sin problemas.

Condición física del equipo

Es un equipo que corre mucho. Ellos están bien, a pesar del desgaste grande que hacen y además siempre hay variantes que entran bien. Estamos tranquilos.

Los jugadores convocados a México, ¿cuál será su trabajo con ellos?

A mi me causa un placer enorme que Quito y Najar estén con nosotros. Ellos el han estado en otros lados y eso nos ayuda para mejorar y que los demás se vean reflejados en ellos.

En cuanto a la convocatoria. Los jugadores ya saben cómo es y si no te convocan pues tenes dolor, pero acá estás jugando en Olimpia y es sagrado. Así que uno les habla y ellos entienden.