Diego Vázquez habla de su salida del Puntarenas; ¿volvería a Motagua?

Mejoramos el porcentaje de rendimiento del equipo que tenía cuatro meses de no ganar, nosotros logramos triunfar, pero al final pasó eso, salí del club por mutuo acuerdo, me reuní con el presidente y ahí sentí que los acuerdos de un principio habían cambiado por los malos resultados.

Sin embargo la otra realidad es que cambiaron lo que habíamos hablado en un inicio, ya después no era la misma idea de un principio y por eso acepté rescindir el contrato.

—¿Lo tomas como una experiencia, como parte del fútbol o un fracaso?

Lo tomo como una experiencia, en el fútbol si no gano aprendo, en la vida hay que aprender. Es bueno que conocí otro fútbol, el de Costa Rica, más de cerca y lo tomo como un aprendizaje más de esta profesión, de esta carrera. Fue algo sumamente positivo, no me arrepiento para nada.

—¿Cuál es tu futuro ahora?

Estoy tranquilo, recién acabo de regresar de Costa Rica y ya he tenido algunas ofertas, pero no se han concretado, así que toca esperar para ver qué pasa en el futuro, ya estando libre puedo escuchar propuestas.

—Se te asocia con Real España, Marathón y Motagua, ¿podría ser uno de esos equipos tu destino?

Estoy analizando en ese aspecto porque también hay posibilidades afuera, veremos cuál es la decisión. En este tiempo miraré fútbol para aprender más.

—¿Te gustaría volver al Motagua?

Es obvio que yo le tengo un cariño enorme al Motagua, tengo buena relación con todos los del club, pero ahorita hay gente trabajando y yo eso lo respeto mucho. ¿Qué si me gustaría volver al Motagua?, claro que sí, en un futuro porqué no, pero ahora hay que respetar que hay un entrenador trabajando en el equipo.