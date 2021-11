Pedro Troglio adelantó el 11 titular ante Platense y se pronunció sobre “Bolillo”

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, compareció este lunes en rueda de prensa de cara al duelo en donde este martes se enfrentarán al Platense por el cierre de las vueltas regulares.

El estratega del cuadro albo no tuvo problemas en anunciar el 11 titular que usará en el estadio Excélsior de Puerto Cortés y además se pronunció sobre lo que será el debut del “Bolillo” Gómez con la selección de Honduras.

¿Sería un fracaso para Olimpia no clasificar directo a semifinales?

“Para mí el fracaso en el fútbol no existe. Hay gente que se la juega y a veces sale bien y a veces sale mal, pero siempre estamos jugándonos cada partido. Fracaso si no salís campeón, pero solo hay uno que lo logra y este caso otros cinco que fracasan. Nosotros tratamos de ganar cada partido, ha sido un semestre complicado con lesionados y así como hemos recuperado el nivel, capaz que no te alcance. El resultado de (Real) España vs. Vida en porcentaje no te da facilidades. Si no es así, tenés que jugar cuartos de final, semifinal y final y podés salir campeón también. Lo análisis se hacen al final. Dirijo un equipo que necesita salir campeón y lógicamente no es fácil, salimos tricampeones, pero hacía ocho torneos que no lo lograban, eso quiere decir que tan fácil no era y ahora estamos padeciendo en este torneo, pero vamos a pelear hasta el final y veo el equipo en alza y en finales la experiencia, carácter e historia tienen mucho que ver. Este club tiene mucha historia y seguramente estaremos en la pelea de nuevo”.

¿Comparte que Vida, Real España y Motagua son más favoritos que Olimpia para ser campeón?

“Creo que los favoritos no solo somos nosotros. Favoritos somos los seis (que disputarán las instancias finales) que vamos a ir a pelear. No es una garantía que los dos primeros sean favoritos porque ante de ser campeones deben ganar dos idas y vueltas y no es tan simple porque serán con dos de los mejores seis del torneo. Entre los que estamos allí hemos perdido, empatado y ganado”.

¿Cómo ve el camino de la Selección de Honduras bajo el mando del Bolillo Gómez?

“Está en un tramo difícil, complicado por los puntos. Hay una remodelación, un cambio de técnico y es importante el primer juego ganarlo para que la moral y el nuevo entusiasmo se llene de energía. Lógicamente que si no ganas, va a seguir la energía negativa y esperamos que sea positiva, que se puedan ganar los dos partidos, que tampoco garantizan que vas a clasificar, pero te posicionan en una manera más expectante de la que estás ahora”.

Sabemos que llega con varias ausencias al juego, pero ¿nos puede adelantar el 11 para el juego ante Platense?

“Alex Barrios, Jamir Maldonado, Brayan Beckeles, José García, Javier Portillo, Jared Velásquez, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Cristian Altamirano, Jerry Bengtson y Eddie Hernández. Jared va para la suma de minuto Sub-20, vamos viendo algunos casos porque “Patón” Mejía volvió el jueves a entrenar y lo queremos llevar despacio. Además, tiene tres amarillas igual que Beckeles, así que tenemos intensiones de no tener suspendidos de cara a la etapa que va a venir”.

Le ha sacado un gran provecho al jugador Sub-20, mientras que para otros no es prioridad

“Yo creo que hay que cumplirlo y ponerlos. Me parece una ley equivocada, no la comparto porque yo jugué en Europa, en Argentina y en las grandes ligas no existe esta obligación de poner Sub-20. Si fuera sub-21 y te obligaran a poner jugadores de 19 y 20, pero chicos de 17 y 18 años, sobre todo para Olimpia, Motagua, Marathón y España son chicos que tienen mucha presión y a veces no se sienten que están jugando por su propia capacidad. Están jugando porque los obligan. Yo creo que hay una etapa de crecimiento, fíjate en (Yamir) Maldonado que está mejor hoy con 20 años que cuando tenía 18 porque tiene dos años de trabajo con nosotros. Hoy está para ponerlo y es figura, pero no suma. En cambio tenes que poner chicos que los tenés hace dos meses con vos y no tienen la fortaleza en sus piernas ni el trabajo para jugar en Primera División. Si hay que activar la reservas, que jueguen, pero que no te obliguen a poner jóvenes de 17 y 18 años. Para mi el bueno llega a jugar cuando tiene que hacerlo, no por obligación a los 17 años. El que llega a los 17 es porque es Messi, el “Kun” Agüero o Maradona. Otros capaz llegan a los 18, 19, 20 o 21 y algunos se transforman en figura a los 22. No voy de acuerdo, pero hay que cumplirla”.

¿La evolución de los lesionados, quiénes podrían integrarse en esta etapa en Olimpia?

“Los que llegarían serían (Félix) Crisanto, (Johnny) Leverón apretado, pero estaría, (Jonathan) Paz, (Yustin) Arboleda y (Maylor) Núñez ya podría comenzar a activar más allá de que viene de una lesión grave. (Elvin) Casildo y (Michael) Chirinos todavía no, ellos todavía tienen para el año que viene. (Samuel) “Chama” Córdova que también está con molestias y estará para esta etapa. Ha sido un año difícil de lesionados, con todo los que han jugado se comienza a sentir. Fíjate que pasa en todos lados, le pasó a Motagua, a Marathón, es difícil. No han parado y el jugador necesita parar. Ever Alvarado estará listo para esa fecha también”.

¿Qué ha cambiado en el interior de Olimpia en este cierre de torneo porque lo vemos distinto?

“No cambió nada, simplemente nos hemos ido acomodando con el tiempo porque arrancamos con muchos lesionados. Con un cambio radical de seis o siete del equipo tricampeón que no están, entonces hemos tenido que ir trabajando con chicos nuevos y cuando encontrábamos un 11 se iban siete a la selección. Entonces jugábamos dos partidos sin los seleccionados, entonces no encontramos una continuidad con el mismo equipo, en estos cinco partidos encontramos un 11 y pese a que faltan futbolistas importantes, hemos encontrado un equipo que ha funcionado. Una lástima lo de Motagua, que no decís les gano 3-0, porque es un partido complicado, somos equipo muy parejos y se nos escapó la posibilidad de sacar tres puntos y depender de nosotros mismos”.

¿Si no avanzan a semifinales, qué rival le gustaría; Marathón o UPNFM?

“En caso de no llegar entre los primeros dos, me es indistinto. Para ser campeón hay que ganarle a todos. Marathón o UPNFM, el que nos toque. En semifinales Vida o España, el que toque y en la final Vida, España, Marathón o UPNFM hay que ganar”.