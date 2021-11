Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, no salió decepcionado por el hecho que ya no pueden aspirar al primer lugar después de igualar 0-0 con Motagua en un deslucido clásico en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El argentino se marchó satisfecho por el rendimiento, aunque reconoció que la falta de efectividad en la zona ofensiva les ha venido pasando factura, además cree que las bajas de muchos jugadores de experiencia les ha afectado,.

Aunque antes, para romper el hielo, Troglio aclaró que sí respondería a las preguntas de todos los periodistas pese al anuncio que había hecho el fin de semana anterior cuando solo un comunicador se conectó a la charla virtual, eso sí lanzó también un dardo.

“Voy a contestarles a los demás para que vean porque también me tiraron un poquito de mier.. porque no hice una conferencia después del partido con Vida y quiero aclarar que no la hice porque era un descontrol en el vestuario y no había un espacio para darla, entonces no lo hice”, dijo.

Luego se metió en el tema futbolístico.

“Hicimos un muy buen partido en el primer tiempo con cinco o seis situaciones de gol claras y en el segundo tuvimos también hasta los últimos 20 minutos que dimos alguna posibilidad donde generaron situaciones peligrosas y pudimos haber perdido, sobre todo con la última de Auqui, pero hicimos un gran partido, estoy feliz más allá de que un punto no alcanza, nosotros sabemos que esto sigue y a esperar matemáticamente el martes, sino tocará jugar lo que toca, pero estamos muy bien”, indicó.

¿Fue injusto que Olimpia no venciera al Motagua? fue una de las consultas y Troglio respondió.

“De injusticia no me gusta hablar porque para eso hay que hacer goles y no lo hicimos, entonces no concretamos las ocasiones y luego sufrimos al final, hicimos méritos para ganar, pero estoy tranquilo porque dijimos que íbamos a llegar al final bien y vamos creciendo, estaremos mejor, hoy tengo casi 8-9 jugadores importantes fuera y los chicos que han estado lo han hecho bien”, indicó.

El DT del Olimpia fue interrogado acerca de lo que deben de mejorar para poder alzar un nuevo título.

”Hace una semana hablaban que Motagua estaba bárbaro y nosotros éramos un desastre, hoy tenemos los mismos puntos, hemos hecho a una buena campaña y nos hemos encontrado un campeonato parejo con dos equipos que han sacado, tres y cuatro puntos de ventaja, tampoco estamos ocho abajo, no es una campaña buena, hemos tenido problemas de lesionados, suspendidos, pero mejorar siempre hay que mejorar y concretar las situaciones y es algo que hemos padecido, hay que ser más concretos”, concluyó.