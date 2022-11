Pedro Troglio molesto por severo castigo al Olimpia: “Hay una necesidad imperiosa que nos sancionen”

El hecho de jugar cada semana me da la posibilidad de poner lo mejor que pueda poner o los que crean que mejor están. Darle la posibilidad de los que han jugado menos. La idea es no variar tanto y seguir manteniendo el equipo.

¿Cómo le cayó la noticia del castigo a los partidos de local?

Acá lo que sí hay es que he notado a lo largo del tiempo, es que hay una necesidad imperiosa que nos castiguen. Yo lo que no entiendo es cuando quieren comparar algunos periodistas una situación a otra. Vos pagas un operativo policial. Ese operativo en cuatro o cinco minutos logra disuadir a 20 personas, porque el problema es que hay 17,000 mil personas en la cancha y nosotros estamos siendo suspendidos por 20. No ha habido nunca una solución en la quitada de puntos y en la suspensión de los estadios contra esa gente.

No necesariamente creyendo que van a suspender a un equipo eso va parar, eso va a seguir. Lo que yo creo es que un club paga un operativo y ese operativo estuvo muy bueno porque en cinco minutos lo solucionó. Además, no nos han comparado con otros juegos que sí se suspendió el juego y que le dieron cuatro fechas. Yo pensé que nos iban a dar fechas nada más. Hubiera sido lo justo si a un partido que se suspende vos le das cuatro, ¿por qué le das cuatro a un partido que se solucionó? Si yo pago un operativo es para que ellos lo solucionen y, reaccionó y lo hizo bien. Entonces, ¿por qué hay una suspensión? Asimismo, muy flojo al final el producto que se vende al mundo es Honduras jugando una final, semifinal sin gente. Es terrible, es terrible.

¿Es lo más amargo que le puede pasar a un técnico?

Es terrible. Además, deben de entender que esto no se va a arreglar. ¿Ustedes creen que dándole la quita de puntos o suspendiendo canchas esa gente no va seguir peleando en los estadios? Eso va a seguir pasando porque eso es un problema del fútbol. De 17,500 personas que van a ver el partido y pagan su entrada son felices y 15 son perjudicados. Pero bueno, ya está. Hoy me junté con los muchachos y les dije “muchachos, hay que salir campeones sin gente”.

¿A remar otra vez con la adversidad?

Siempre. Desde que llegué en el 2019 que llegué acá me tocó jugar sin gente y este es un equipo que juega en cualquier lado. Me da lástima por la gente que paga la entrada, que ve los juegos y no hace disturbios. Pero nosotros, verdaderamente, tenemos claro que lo que te dije hoy es que hay una confusión muy grande. Me parece exagerado los cuatro partidos, pero han hecho buenos partidos. Además, cuando hay problemas en otras canchas, yo no escucho a ningún dirigente de Olimpia hablar o quejarse. En cambio cuando nos pasa a nosotros se ponen dirigentes de todos los equipos a hablar. Pero bueno, es parte del buen momento que estamos pasando y hay que seguir duros contra todo eso.