Salomón Nazar arremete contra directivos por no confiar en técnicos catrachos, ¿hizo las paces con Diego Vázquez? y ¿rechazó a la ‘H‘?

Sí, hubo un par de equipos, pero no eran grandes. Yo había decidido no entrenar en este periodo, pero luego apareció lo de Victoria y aceptamos gustosamente. Este grupo es muy bueno, la afición nos aprecia y eso nos motivó para venir por el resto de la temporada, si podemos y ya estamos metidos en la lucha y eso es importante.

Los clásicos tienen un plus independientemente del estado que se encuentre el equipo en el campeonato, siempre son bravos. Y el que cometa menos errores ganará así que nosotros estamos preparados, no estamos confiados y hay buen trato en el plantel. Por partida doble el triunfo puede ser muy bueno para nosotros: ganando un clásico y acercándonos a la liguilla.

Creo que no era el momento adecuado y aparte sabíamos que es normal lo que ha acontecido con las autoridades que hay prioridad para entrenadores no hondureños. Por eso creo que no era el momento.

Pues de momento no tengo nada más en mente que terminarlo de la mejor manera y tratar de clasificar al equipo a la liguilla, sé que está difícil, pero tenemos una oportunidad que no teníamos y ahora estamos en la lucha, ganando el sábado podemos dar un paso muy importante. No estoy pensando en ningún otro equipo para la próxima temporada.

Es que hay un montón de factores, las influencias internacionales pegan mucho en nuestro país y no sólo es el fútbol. Y eso ha influido mucho en los directivos. A pesar que alguien no tenga el nivel adecuado para venir a entrenar, vienen lo apoyan y al final termina rindiendo. Quisiera que así se apoyara al nacional.

Yo creo que deberían de aprovechar estos tipos de partidos para fortalecer la experiencia de los muchachos que están sobresaliendo en el fútbol nacional y planificando quienes pueden llegar a la próxima eliminatoria hacia el Mundial. El profesor Uclés, en la eliminatoria a España hizo una cosa importante, de que la mayoría de los muchachos eran de los equipos pequeños, pero él consiguió partidos para esos que no teníamos experiencia internacional y ese fue un motor importante para que los muchachos descollaran en momentos importantes. Me parece a mí que en este momento se deben buscar jugadores para un proceso y teniendo en mente el próximo Mundial.

¿Qué deben hacer los entrenadores hondureños?

Hay que prepararse, estar al día con el fútbol, creo que se debe tener un representante para que maneje mejor su imagen, como hacen otros técnicos. Lo otro es que los directivos deben de hacer conciencia de que nosotros los entrenadores hondureños también podemos hacer una buena labor si se les apoyara.

¿Quedó con la espinita de no dirigir a la Selección?

No, para nada. No me ilusiona, no me pesa, ni me molesta para nada, yo creo que tomé la decisión adecuada. Reitero, no me ofrecieron la Selección, era un candidato no más de cuatro, todos extranjeros.

¿Usted hizo las pases con Diego Vázquez o él con su persona? se dio la paz entre ambos.

Le cuento, yo aprendí en mi hogar, en un colegio salesiano y en mi escuela a no guardarle rencor a nadie. No soy de los que peleo, no discuto, simplemente trabajo y ahí quedó eso.

¿Dónde miraremos dentro de 10 años al profesor Salomón Názar?

Pucha... ja, ja, ja. Con mis nietos y disfrutando de la vida.

¿Y el fútbol?

Empecé desgraciadamente un poco tarde en esto y el fútbol nos ha quitado tiempo con la familia.

A parte del fútbol ¿Qué otras actividades realiza?

Soy catedrático actualmente en la UniversiUniversidad Pedagógica. Imparto las clases de salud y de educación física. También leo bastante sobre medicina y de fútbol sobre todo por los medios.