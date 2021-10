Pedro Troglio fue uno de los candidatos para convertirse en estratega de la Selección de Honduras, pero al final no pudo llegar al banquillo de la Bicolor ya que como reemplazo de Fabián Coito fue nombrado Hernán “Bolillo” Gómez como nuevo estratega del combinado catracho.

El técnico argentino en esta ocasión ha confesado el sueño de tomar en su momento las riendas de una selección, pero ha dejado claro que por ahora no se encuentra desesperado por conseguir dicho objetivo.

“El entrenador de selección, tiene más baches en el medio, es más de análisis. A mí me gusta el campo de juego, pero también hay una realidad, también me gustaría de la misma manera que jugué un Mundial como jugador algún día dirigir un Mundial como técnico”, señaló en declaraciones que le brindó al portal Tercer Fútbol de Ecuador

Y añadió: “Estaría bueno porque sería como completar todo, no lo veo como algo imposible, lo veo como una posibilidad a futuro, pero tampoco es que estoy esperando que sea mañana, que sea cuando tenga que pasar y si no es, paciencia”.

Troglio confesó que nunca pensó en dirigir en el fútbol hondureño, pero indicó que se encuentra encantado por la aventura que ha tenido como DT del Olimpia en donde ha ganado tres títulos de forma consecutiva.

“Nunca pensé que iba a venir a Honduras a dirigir, la verdad que yo buscaba, como me pasó en Gimnasia, salí tres veces subcampeón y parecía que no servía. Yo dije: “para salir campeón hay que ir a dirigir a un equipo grande fuera de mi país”, porque en Argentina estaba difícil poder dirigir a Boca y a River, entonces, a la vez que fui a Paraguay y salí campeón, con Cerro Porteño. Acá en Olimpia cuando se dio esta posibilidad hacía ocho campeonatos que no salía campeón y dije: “es el lugar ideal, están necesitados” y tuvimos la suerte de salir tres veces campeones y después también me seducía el tema de la Concacaf, tuvimos la suerte de meternos entre los cuatro mejores de la Concacaf Champions, ahí eliminando a equipos de la MLS, últimamente ganando el Azteca”, puntualizó.

La única crítica de Pedro Troglio para el fútbol catracho fue el hecho de que el césped de los estadios no es el mejor.

“Lo único para mejorar son los terrenos de juego, que la verdad que dejan mucho que desear, no son buenos, salvo el predio nuestro, que tenemos canchas de primer nivel, pero los campos de juego donde jugamos ni siquiera donde hacemos de local es bueno, entonces eso es para mejorar”, indicó.