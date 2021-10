Emilio lanza dardos tras el Motagua - Marathón: “Esos jugadores parecen niñas”

“Yo he marcado fuerte toda mi vida, pero nunca he lesionado a alguien”, el experimentado futbolistas hondureño Emilio Izaguirre ha lanzado fuertes comentarios tras la derrota de 2-1 que sufrió Marathón a manos del Motagua.

El lateral zurdo disputó 45 minutos durante el partido que se realizó en el estadio Nacional de Tegucigalpa y ha dejado explosivas declaraciones sobre los jugadores del conjunto azul, en especial sobre Kevin López.

En declaraciones que recoge Diario Diez, Izaguirre señaló que muchos aficionados del Motagua le lanzaron insultos y acusó a Kevin López de ser uno de los que provocó lo ocurrido.

“No es que estoy dolido con el equipo. Esos jugadores parecen niñas, ni Messi, ni Pedro o Alexis se quejaban como algunos futbolistas de ahí”, comenzó disparando el experimentado jugador catracho.

Y siguió: “Motagua juega por las bandas, los otros equipos no y en este juego a mí me toca trabajar más defensivamente y a veces se ve así porque no voy a dejar que me estén centrando a cada rato, pero nunca he ido con mala intención, por eso siempre me ponen amarilla porque empiezan a gritar, a llorar”.

Emilio siguió con sus dardos para los jugadores del conjunto azul.

“Él (Kevin) estaba enojado y creen que solo contra ellos juego fuerte, yo estaba molesto porque solo saben llorar, que solo busco a golpear con plancha y ni Messi me lloró como ellos, porque no he sido desleal o alguien que trata de lesionar a alguien”, indicó.

Izaguirre es uno de los jugadores referentes que ha tenido el Motagua en los últimos años, sin embargo, el zurdo reveló que sus familiares sufrieron al ver como la afición del equipo capitalino lo insultó en el partido correspondiente a la jornada 14.

“La afición me estaba gritando porque él (Kevin López) estaba haciendo show, mi mamá estaba bien dolida en silla y nunca pensó que me gritarían así y eso duele, que la familia escuché esos insultos, yo estoy acostumbrado”, lamentó.

Y para finalizar indicó: “En el estadio estaban mi hijo, mis padres y mi esposa y nunca pensaron que la afición de Motagua me dirían tanta grosería, mi madre salió hasta llorando porque el día que salí del equipo no fue a mí a quien mas tocó (el sentimiento) porque yo soy profesional y no me dolió ni cuando salí del Celtic que gané 15 títulos, sino mi familia es la que sufre y mi hijo me dijo que nunca desearía jugar ahí por cómo se han comportado”.