Es que aquí hay una creencia popular y es la que Olimpia no juega bien y que solo al pelotazo. Yo he dirigido 150 partidos y te puedo mostrar 100 donde fuimos una aplanadora. Lo que tenemos es que sabemos interpretar los partidos hay partidos que se juegan por arriba y otros por abajo, entonces siempre te van a buscar algo, pero lo que no saben que este equipo tiene un amor propio bárbaro y que todos corren para atacar y defender.

Sí, pero tampoco es fácil todos me decían tienes que salir campeón, pero tuvimos que eliminar a Municipal con nueve hombres, a Motagua, Diriangén y Alajuelense, pero sí, me la saque; sin embargo es una carga muy grande y más para un equipo como Olimpia que está obligado a ganarlo todo.

Todo eso lo uso a favor del equipo para que ellos se llenen de bronca, a veces sale bien y otras no siempre funcionan, todo depende del futbolista creo que les he llegado y ellos me han llegado a mí, hemos conformado un gran grupo y nos queremos.

Yo creo mucho en la motivación y en lo mental. Trato de llegarles al corazón, de hablarles, de tocarles el tema familiar, de recordarles a la gente que ya no está con nosotros hoy y nos acompaña desde arriba y también trato de mostrarles injusticias, como por ejemplo, la que pasó ahora que nos sacaron de la cancha, nosotros estuvimos ahí vimos que el operativo solucionó todo en tres minutos y el partido siguió, entonces por qué nos meten las mismas fechas que la otra vez que el partido no continuó, pero son esas circunstancias que todos esperan que nos pasen.

Fue un cambio tan drástico porque estábamos ganando 1-0 y la gente en el estadio ya estaba enojada, en dos balones parados nos empatan la serie y el público volvió a agarrar entusiasmo y el jugador del Alajuelense también, pero nosotros en el segundo tiempo hicimos algo que es bárbaro a pesar de un tiro que hizo Smith y que salvó Menjívar, luego no volvieron a disparar a nuestro marco. Es verdad que no estábamos muy bien en el complemento, pero si estábamos bien parados.

Sí, porque cuando llegue también porque los que no te quieren comienzan a decir en el fútbol las segundas vueltas no son buenas y a veces sí, como dos cabezazos dentro del área son gol y a veces no, pero es así cuando te quieren menospreciar y salimos campeones de Concacaf y no sabían que decir. Aquí se valora únicamente por un triunfo, pero no preguntan cómo se trabaja o que se hace. Yo pienso que muchos de los técnicos que han llegado a Olimpia no han ganado, pero han trabajado bien.

Es difícil porque el tetracampeonato no lo consiguió nunca nadie en la historia del fútbol hondureño, pero me parece que ganar un título internacional es más difícil porque jugas contra los mejores de cada país y es matar o morir porque te puedes quedar afuera. Le doy más valor y si te soy sincero le doy aún más valor a las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.

Es una unidad , primero por la dirigencia que tiene al día a los jugadores que en plena pandemia nunca nos dejó solos y le dio una mano a los jugadores para que pudieran seguir viviendo, por la relación porque nunca Osman Madrid o Rafael Villeda me vinieron a imponer jugadores me han entregado el mando del fútbol y lo he manejado con el mayor respeto posible, el cuerpo técnico tiene su cuota de trabajo, los jugadores por llevar todo a cabo y la hinchada porque nunca nos ha dejado de apoyarnos. Esto es un combo completo que se ha generado una relación muy fuerte.

¿Se ve muchos años con los leones?

Yo me veo ahora hasta mayo porque hasta ahí está mi contrato. El fútbol lo marca los resultados vos podes ser campeón, campeón y campeón de Concacaf y después lo lograr salir con el título ahí empieza la crítica. Mira la Tota Medina perdió un partido y ya no sirve después de salir campeón con un equipo que no estaba para levantar la copa.

Esto es así cuando eres ganador eres lo más lindo, pero cuando pierdes eres el pero ser humano del mundo.

Pero, ¿usted está interesado en seguir?

Yo estoy feliz. A ver quien estaría fuera de su casa y sin su familia cuatro años sin estar cómodo y feliz. Yo he hecho cálculos a mi esposa y mis hijos en cuatro años los vi una vez, solo estuve con ellos 12 meses (mezclado) y 36 sin ellos. Yo tranquilamente puedo vivir en Argentina porque tengo varios trabajos allá. No tengo porque querer irme, pero veremos que sucede.

El cariño de la afición a su persona es totalmente evidente se ve en cada estadio que visita. ¿Cómo valora todo eso?

Yo me muestro tal cual soy, no es como que actué con unos de una forma y con otros de otra. Soy una persona humilde que viene de una familia muy pobre. Aprendí la humildad más allá de que la vida me ha cambiado porque tengo un lindo carro, una linda casa y cuando era chico nuestra casa era de piso de tierra.

Trato de cumplirle a la gente, no me meto con los otros equipos, no voy a andar hablando mal de Real España, Motagua o Marathón.

¿Ya le había tocado pasar algo similar?

Sí, en Gimnasia y Esgrima de La Plata tengo una bonita unión con la gente, lo mismo con Cerro Porteño por eso hay una situación y es que no podría dirigir con las contras de estos clubes. Aquí he sentido el afecto de la afición, me han transmitido su amor y esto es reciproco.

Quiero hacer un espacio y consultarle: ¿Estaba bien que Motagua les hiciera el pasillo del que tanto se habló?

Eso del pasillo es un pavada, me parece una estupidez, ¿qué pasillo? eso se hizo en España una vez y no se volvió a ver nunca más. Aquí hay una rivalidad futbolística que hay que respetar que está por encima de cualquier pasillo. Las cosas se tiene que hacer porque quieran y las rivalidades no te van a dejar hacer algo así. Motagua estaba esperando que nosotros falláramos, nosotros esperamos que Motagua no gane.

Yo di la orden de que hiciéramos la fiesta una hora antes con las copas para festejar con nuestra gente, nosotros no debemos disfrutar eso con los rivales. Me parece muy bien que no nos hayan hecho el pasillo.

¿Cuál es la parte más difícil para un extranjero en tierras desconocidas?

Todo es muy lindo. Lo único difícil es estar fuera de la familia. Para mí es duro ver a mi familia 20 días y después no poder verla dos meses. No es normal que tu hijito de siete años crezca sin vos y que esté jugando fútbol allá y no poder ir los domingos a verlo. Desde mi casa me mandan fotitos de él jugando y me pone triste.

Pero bueno, en mi casa saben que gracias a esto les pude cambiar la vida a mis padres, a mis hermanos, mis hijos mi esposa y mía.

¿Se le ha hecho dura la soledad?

Sí, es muy difícil porque yo no estoy con mi familia y quisiera estar con ellos, pero la trato de llevar como puedo, estoy acostumbrado, solo es que estoy débil de afecto, me llega mucho amor, pero tengo debilidad desde la muerte de mis padres, aunque uno sabe que pueda pasar eso, pero luego que sucede uno comienza a recordar los momentos vividos desde chiquito. Yo llegó a mi casa a mediodía y después estoy solo toda la tarde, hablo con mi familia, pero no es lo mismo.

Por eso cuando la gente habla, los dejo porque también somos seres humanos, nos va bien en la vida con el trabajo, pero no se recupera el tiempo con la familia.

¿En qué es lo más piensa profe?

A mí lo que me mata es pensar en mi vieja y mi viejo, eso me mata, porque ya no están más, de hecho todavía guardo aquí en mi celular la última charla con mi vieja.

¿Por qué no se los trae para aquí?

Es que no es fácil, Pedrito juega en las inferiores de Gimnasia y Esgrima de La Plata, entonces habría que sacarlo del equipo y como te decía vos nos sabes cuánto vas a durar aquí. Además no hemos analizado venirnos para aquí.

Entre otro tema. ¿Qué pasó en San Lorenzo?, por qué no pudo tomar el ritmo luego de llegar con tantos éxitos de Honduras?

Nosotros a San Lorenzo nos fuimos en un momento que estaba en una situación crítica, jugadores que no jugaban por deudas económicas, otros que se iban en medio del torneo fue el peor momento para San Lorenzo. Para mí era una buena oportunidad para estar en Argentina con mi vieja.

Cuando estuvimos con todo el plantel arrancamos muy bien, en las pretemporadas ganamos todos los partidos, pero al iniciar el campeonato nos agarró uno de los virus esos y cinco seis jugadores no pudieron jugar. Yo como no soy de la casa de ese club dije si no ganamos me voy en ocho o nueve partidos antes que insulten, yo no tenía espalda en ese momento para aguantar.

¿Es tan grande la diferencia futbolística de un lugar y otro?

Cada cosa en su lugar, Argentina lleva años con mucho trabajo en lo futbolístico, allá los predios de los chicos todos tienen unos colegios, canchas muy buenas, vestuarios, gimnasio y una preparación base que aquí no existe.

Profe dice un verso que jugar sin público es como bailar sin música. ¿Cómo tomaron lo del castigo?

Yo lo sigo sosteniendo y esto no es solo de Honduras. No ha habido nunca solución sacando puntos y suspendiendo estadios porque eso lo hace la gente. Los que entran a la cancha son 20 o 30 revoltosos que la policía sabe quiénes son. Ahora hay que hacernos las ideas que vamos a jugar semifinales a estadio vacío.

Yo buscaría por otro lado, primero no dejaría entrar a determinadas personas y segundo no seguir vendiendo alcohol porque la gente con la cerveza se levanta.