La primera opción y la que más gusta a la cúpula dirigencial del Marathón para que suceda a Manuel Keosseián en el Clausura 2023 es el argentino Rubén Omar Romano.

No obstante, el técnico argentino que no dirige desde el 2018 se sigue cotizando alto y ese es el principal escollo para que firme con el monstruo verde de cara al próximo año.

En el entorno de la dirigencia del Marathón se llaman al silencio y no revelan nombres ni dan pistas del que sería el nuevo timonel de los esmeraldas al final de este campeonato, pero lo que es cierto es que siguen hablando con los postulantes al puesto.

El mismo Romano en entrevista con Diario LA PRENSA reconoció que sí lo habían contactado desde Honduras y que estuvieron hablando pero no afirmó un acuerdo verbal.

Ante eso y en los últimos días el DT le hizo llegar al Marathón cuáles son sus pretensiones salariales, algo que cayó como baldazo de agua fría al club.

La cifra era elevada y por ende la institución hondureña no está en la capacidad económica para pagarla por lo que le enviaron una contrapropuesta que el entrenador de Buenos Aires 'analizará', aunque claramente es muy inferior a lo que él en una primera instancia pidió.

"No hay ningún acuerdo, si no ya me hubiesen hablado la gente interesada, yo dije que había hablado con gente de Honduras nada más sin especificar nada", dijo de forma escueta Romano este lunes.