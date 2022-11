Cuando llevaba una semana de camino hacia el sueño americano, Allan “El Pilín” Cárcamo levantó cabeza y decidió regresarse hacia su hogar.

El defensor central de los Potros de Olancho FC intentó irse “mojado” hacia los Estados Unidos, pero según contó su entrenador Humberto Rivera, se terminó arrepintiendo en el trayecto.

“Allan tuvo la pequeña idea de irse hacia los Estados Unidos, pero siento que se arrepintió a última hora”, confesó a Diario LA PRENSA el técnico pampero.

“Él viajó por una semana. Se fue el lunes - 7 de noviembre - y se integra hoy - lunes 14 - a los entrenamientos”, agregó.

Humberto Rivera admitió que El Pilín, exjugador de Social Sol y Real Sociedad de 32 años de edad, le comentó esta idea una vez que finalizó el partido ante Lobos UPNFM (3-0) el domingo 6 por la jornada 16.

“Él personalmente tras el partido contra UPN me dijo que tenía intenciones de viajar, pero no le di ninguna importancia ya que pensé que era una broma y que no era el momento para irse. Pero el lunes pasado que no se presentó los jugadores comentaron que se había ido. Le empezamos a escribir por Whatsapp y me lo dijo”, mencionó el DT de Olancho FC.

- ¿Por qué considera que se regresó Allan? - se le consultó al técnico Rivera.

“Siento que no le pareció el camino (risas). Él me había dicho que tenía intenciones de viajar porque tenía una novia allá y que lo mandaría a traer. Pero al final se arrepintió. ¿Por dónde venía? No lo pregunté...”, respondió.

También se preguntó que si la razón de la decisión de Allan era por temas con el club, pero Rivera fue tajante en su respuesta.

“En cuanto lo económico, el Olancho no tiene ningún problema. Después de los equipos grandes, somos el club más solvente en Liga Nacional. Aquí no hace falta nada, ni dinero ni logística”, comentó.

Allan Cárcamo deberá ponerse las pilas si quiere volver a jugar con los Potros, con los que ha disputada 11 partidos en la actual temporada, pues el estratega debe valorar sus condiciones para alinearlo.

“Hay que hacer nuestras valoraciones. Hay jugadores que están mejores que él, perderse una semana de entrenamiento no es fácil. Hay que ver cómo viene anímicamente y en lo físico. Es un jugador importante dentro de nuestro sistema de juego”, dijo.