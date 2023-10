Pedro Troglio defiende el fútbol hondureño: “Es el mejor de Centroamérica”

El entrenador argentino reveló lo que no le gustó el club ante los Potros y destacó que el fútbol hondureño no es malo solo porque no están los cuatro equipos en la ronda de semifinales de la Copa Centroamericana 2023. También dejó un mensaje contundente sobre el balompié panameño y nicaragüense.

¿Qué destaca del equipo en jugadores como Solani, Moya, entre otros y famoso invicto, sigue la presión?

No, yo le dije a los jugadores que no le diéramos bola al invicto, porque nos están preparando algo para criticarnos mañana, van a esperar que perdamos un partido, estaremos arriba con 20 puntos y nos van a criticar porque perdimos el invicto. Falta un montón, faltan 11 partidos si llegamos a una final, ¿quién puede asegurarlo?, es imposible pensarlo, podemos jugar cada partido como si fuese una final, porque lo que pasó hoy, no tomamos determinaciones no justas, no es tan fácil. Yo quiero ser campeón aunque pierda cinco partidos. Aquí podés ser invicto y no ser campeón, empatamos cuatro juegos y perdemos en penales, te matan. Si hay que perder hay que perder, pero hay que salir campeón.

¿Hay algo que le preocupe con respecto al rendimiento del club?

No, yo venía contento, hoy me preocupé en el segundo tiempo, pero con un hombre más, ganando 1-0 había que tomar determinaciones. Técnicamente hoy fallamos en los pases, no sé si la cancha, estaba muy rápido todo, ellos eligieron defender, nosotros fallamos en los centros, no ganábamos las segundas pelotas, me preocupó el segundo tiempo. Igual me preocupa todo el torneo, porque igual venís ganando 10 juegos y tenés una tarde malísima, hay que mejorar. El fútbol es de momentos, es de situaciones de juego, a mí me preocupa, porque en el fútbol no sabemos qué puede pasar. Me preocupa cuando estamos erráticos, no me falla en el esfuerzo, pero sí en el pie.