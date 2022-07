El objetivo de la gira por Estados Unidos es que todo el plantel sume minutos de juego, independientemente el resultado en el marcador. Así lo resume el entrenador Pedro Troglio.

Olimpia jugó anoche en Charlotte ante Municipal (triunfo de 1-0) y de estos 90 minutos, Troglio le dio a Grupo OPSA sus valoraciones, entre ellas, palabras para el estadounidense Mike Chappelear, de quien no entró en tanto detalles.

Además, el técnico de Olimpia está súper contento con el accionar de Yan Maciel, el brasileño ex del Águila de El Salvador y ahora con dos goles en la pretemporada del más popular de Honduras.

Sobre los cuestionamientos de sí debe entrar uno u otro jugador en su once inicial, el argentino dice que su objetivo en esta gira por Estados Unidos pasa más por verlos a todos jugar y qué tanto despliegue futbolístico y físico desarrollan.

“Yo tengo un equipo de 25 a 30 jugadores y acá no es quién juega, sino que todos lo que lo hacen deben respetar, o qué hacemos, esta vez le tocó entrar a un grupo y el domingo entrará otro y así iremos sumando jugadores”.

Juan Pablo Montes no aparece en la titularidad.

“No no, no es que no apareció, Montes jugó el otro día y juega este domingo, no puedo poner a 25 jugadores.

Se rumora que Edwin Rodríguez saldría del equipo

Edwin Rodríguez, pero ¿salir adonde?, -¿al extranjero?- Bueno, ojalá, que le salga algo, bienvenido por el club y por él. Nosotros no sabemos nada, pero si se le llega a dar, le viene bien al club y al jugador, no pasa nada.

¿Qué hay de Yan Maciel?

Un jugador de primer nivel, distinto, lo difícil lo hace fácil y bueno, ahora volvió a concretar y eso es muy importante.

El jugador que pudo ver en Savannah, Georgia: Mike Chappelear

“No hay nada, simplemente lo vimos jugar media hora, es toda una venta periodística porque yo no pedí a nadie.

¿Está difícil llevarlo a Honduras?

“No, no, al jugador hay que verlo más tiempo, no podés en un partido de 20 minutos hacer un juicio sobre un jugador que es extranjero, que juega en una segunda o tercera categoría, no, no... Es un buen jugador, pero nosotros no podemos tomar una decisión así, salvo que el jugador se le pueda ver más tiempo estando allá (en Honduras).”

Igual, usted tiene la presión de las reservas.

Además, como extranjero, no podés jugar en las reservas y ya es un jugador de 22 años, ya no tiene 15, no, no. Sinceramente es un buen jugador, pero en ningún momento nosotros preguntamos por el jugador.

Alguien de 22 años ya debería tener un proceso

Obviamente y para tomar una decisión, yo tengo que ver si es mejor que José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos, que Yan Maciel; tengo munchos jugadores en esa posición.

Indistintamente del resultado, ¿le gustó el Olimpia hoy?

Muchísimo el primero tiempo y los primeros 25 minutos del segundo, luego llegó el cansancio y estuvimos muy imprecisos, pero en general se jugó bien.

Va formando otras piezas porque, por ejemplo, ya no está Javier Portillo, jugador que usted tomaba mucho en cuenta.

Sí, hay jugadores que van cambiando, los jugadores pasan y el club queda, esto es así y hay que empezar a formar nuevos jugadores y tratar de ir armando un nuevo equipo.

Siempre hay presión, pero la gente le reconoce a usted por haber ganado cuatro títulos seguidos

“Pero hay que ganar el quinto, ganar la Concacaf, sino no servís para nada, esto es Olimpia y Olimpia te obliga a ganar siempre y si no se hace estás mal.Pero llevará un proceso.”