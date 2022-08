Troglio critica el calendario, habla del Clásico, el juego de Liga Concacaf y su nuevo fichaje

Esto ya lo hemos hablado, tanto para Real España, Motagua y nosotros, que somos los que representamos al país, es mejor que no nos pongan partidos tan comprometedores en el medio de juegos internacionales. Intenemos ganar allá (Guatemala) y no se pudo pero conseguimos un resultado que dejó abierta la posibilidad (para la vuelta); lo mismo pasó hoy”.

¿Sale tranquilo con el empate a pesar que venían de cuatro triunfos al hilo en liga?

“Sabemos que no ganaremos a todos los partidos, eso no existe en el fútbol: aquí ganás, empatás, o perdés. Le pasa a todos los equipos en el mundo, al Manchester City, Real Madrid... nunca he dicho que ganaremos siempre, al contrario, podemos perder también, es parte del juego. Si no estamos preparados para ello entonces no nos podríamos dedicar a esto. Yo me quedo con el esfuerzo que hicieron los jugadores después de un viaje pesado, un partido complicado como el otro día. Nosotros llegamos a San Pedro Sula hace un día y medio, y hoy volvimos a jugar. El resultado es más positivo para el visitante, pero en los clásicos a veces también es bueno no perder”.

Las sensaciones y expectativas

“Buenas. Vimos a Benguché que venía a sin jugar e hizo 45 minutos en un buen nivel. Tuve que poner al ‘Mango‘ Sánchez (titular en lateral izquierdo) porque sinceramente no quería poner a Moíses Rodríguez de entrada ya que no quería poner a un chico a debutar así en un clásico, después entró y lo hizo bien. Cuidamos a algunos a jugadores que después entraron un rato. La expectativa era que sería un partido difícil contra un rival que complica siempre, hicimos méritos en el complemento para la victoria, pero ellos se arroparon bien atrás y nos costó entrar. El desgaste es enorme, no hay desgastes pequeños en los partidos, sobre todo en clásicos y en partidos de Concacaf, por eso hoy cuidamos a 7-8 jugadores que jugaron el jueves; es parte de lo que nos toca, estamos acosumbrados”.

¿Cuándo estará listo el nuevo fichaje, el brasileño Gabriel Araújo Carvalho?

“Tiene que hacer la revisión médica y cerrar todos los papeles. Él viene de jugar como titular por lo que cuando está en condiciones para cuando se cumpla todo. Imagino que si todo va ok, podríamos verlo la próxima semana”.