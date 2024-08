Troglio da la cara tras derrota de Olimpia ante Águila en Copa Centroamericana

¿Cómo analiza la derrota y el cambio en el sistema de juego?

La elección de jugar así pasa por una cuestión de recuperación de jugadores, parece que rotar jugadores es una locura, todos los hacen porque sino se lesionan. Lógico, que se rompan todos como se rompió Arboleda, total, no pasa nada. Uno lamentablemente tiene que ver cómo terminan los jugadores después de cada partido.

Chirinos jugó el domingo, el jueves, lo vimos cansado, optamos para que descansara un poco y para que llegue bien al partidos. Uno cuando arma y se imagina que tuviera la bola de cristal y sé que voy a perder, pensas en otra cosa.

Igual, pensamos en eso hicimos un mal primer tiempo, perdimos todos los pases, errar el 80% para un equipo como el Olimpia es increíble. En el segundo tiempo estábamos mejor, pero llegó ese golazo de otro partido y después quedamos expuesto al contragolpe, a buscar las contras, pero pagamos el mal primer tiempo donde erramos todos los pases.

El choque ante Antigua, ¿le ajustará las rotaciones en el plantel para llegar en buena forma?

Las rotaciones la hacen todos los equipos de fútbol, también la hacen las Águilas, hoy ganaron, pero hacen rotaciones. El otro día en el clásico jugó Villatoro y Villatoro no jugó, van haciendo rotaciones los equipos de fútbol, no solamente con el que pierde, porque si no quedamos con el pierde.

Nosotros nos ajusta tranquilamente ganar todos los partidos, también podemos perder porque no somos invencibles, no es que le vamos a ganar siempre. Nosotros no creemos que vamos a ganar todos los partidos de fútbol, estamos bien, hoy jugamos mal, pero creemos que podemos ganar el fin de semana, el jueves clasificar, que podemos salir campeones, perder es parte del fútbol.

Juego muy intenso del Águila, ¿lo esperaba así?

Igual, a un equipo que te espera para salirte con espacio, en el primer tiempo nos fuimos 0-0. En el primer tiempo creo que estaba más peligroso Águila, nosotros estábamos más peligrosos en el segundo tiempo y nos hicieron dos goles, hay que concretar los goles, cuando estás en un mal día hay que prepararse para lo que resta, seguir trabajando.

¿Olimpia jugó conservador ante Águila?

Conservador es meterse atrás, nosotros no nos metimos atrás, al contrario, Águila nos esperó a mitad de cancha y salió al contragolpe. De hecho, jugó distinto, cuando juega con otro equipo presiona, sale más arriba, ahora esperó en un bloque y salida de contragolpe. Nosotros conservar es meterse atrás, nosotros erramos mucho, si vos erras los espacios y tenés buenos jugadores, te puede complicar.