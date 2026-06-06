Panamá no pudo en su último examen y deja dudas antes del debut en el Mundial 2026

St. Louis, Missouri, Estados Unidos.

La Selección de Panamá empató este sábado 1-1 con la de Bosnia y Herzegovina en un partido amistoso jugado en el Energizer Park de St. Louis, Missouri, que sella la preparación de ambos países para el debut en el Mundial 2026: La Roja contra Ghana y Los Dragones contra Canadá.

Los primeros minutos del juego fueron de un intenso asedio por parte del equipo Zmajevi, que luego de varias llegadas logró adelantarse en el marcador con un cabezazo del defensa Nikola Katic que sucedió a una asistencia de Dedic Amar.

Esa primera anotación sacudió a Panamá que empezó a articular jugadas imprimiendo velocidad a sus salidas, varias de las que culminaron en al menos tres remates que fueron atajados "in extremis" por el portero Vasilj Nicola.

Así, Panamá, dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen, arreció más y ya en la última jugada del primer tiempo logró anotar el empate a través del defensa Jiovany Ramos, que remató un balón desviado por la portería del equipo Bosnio.

A partir de allí, los panameños se desempeñaron con más orden y más aplomo en el resto del encuentro, frente a una selección bosnia que con la dirección del técnico Sergej Barbarez no se entregó ni bajo su ritmo de juego.