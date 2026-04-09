Lavallén sobre la suspensión de los indisciplinados y alaba el triunfo ante Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

Lavallén también fue directo al hablar del golpe anímico tras las derrotas y la reacción del plantel: “Tuvimos, lamentablemente, dos derrotas consecutivas... entendimos que teníamos que sacar el amor propio”, explicó. En esa misma línea, remarcó que el cambio no fue futbolístico, sino mental: “El equipo tiene esas virtudes, simplemente a veces hay que estar enfocado, concentrado, comprometido”.

“Hoy, por el contrario, me siento muy identificado con lo que mostró el equipo”, comenzó afirmando. Además, resaltó el contexto en el que se le ganó al rival: “Motagua, que venía tras 14 partidos invictos y teniendo un muy buen juego, se volcó al ataque y había que contenerlo, y lo pudimos hacer".

El técnico de Marathón , Pablo Lavallén , dejó claro que el triunfo ante Motagua volvió a hacerlo sentir orgulloso del equipo que tiene, a pesar de haber vivido una semana complicada y llena de polémica dentro de la cueva del Monstruo Verde.

Sobre la polémica interna y las sanciones a jugadores por indisciplina, el entrenador evitó dar detalles en la conferencia de prensa, pero dejó un mensaje firme hacia el grupo: “No voy a hacer referencia... es una situación que tiene que ver con un reglamento interno”, señaló, aunque sí marcó la línea que exige: “hay que estar dispuesto a matar por el compañero, a dar el 200%”.

Creo que más allá de lo que pasó el domingo pasado en Cortés, hablamos mucho con los jugadores y charlamos y tuvimos en estos días mucho contacto, mucha cercanía, y bueno, hoy entendieron que cuando se viste una casaca, una camisa como la del Marathón, la gente espera otra cosa, nosotros como cuerpo técnico esperamos otra cosa y evidentemente lo pudieron entender. Cerramos filas, tuvimos lamentablemente dos derrotas consecutivas que no había pasado en este ciclo, por más de dos goles; siempre que habíamos perdido, habíamos perdido por un gol, tuvimos dos derrotas por dos goles de diferencia y bueno, entendimos que teníamos que sacar el amor propio, teníamos que sacar nuestro mejor juego y sobre todas las cosas la entrega, que es lo que muchas veces desde afuera se valora más: un equipo que se entrega al ciento por ciento. Hoy el equipo se entregó al ciento por ciento, todos los jugadores que estuvieron en cancha trataron de dar su mejor versión. A veces se logra, a veces por ahí se derramaban un montón de situaciones, pero desde lo actitudinal la verdad que hicimos el partido que teníamos que hacer.

¿Cómo va la semana después de todo lo que se ha dicho en la cancha con el club? Y sobre todo el domingo pasado cuando se vio en Cortés, hablaba mucho de lo mental, del problema mental del equipo, ¿qué siente de esta situación?

Me siento totalmente identificado con lo que mostró el equipo, así como en el partido anterior dije que no me sentía identificado y que no era lo que nosotros pretendemos de cómo tiene que jugar Marathón cada partido, hoy por el contrario me siento muy identificado con lo que mostró el equipo. Creo que tuvo momentos muy buenos, sobre todo en el primer tiempo de juego, pero después, con el resultado a favor, lógicamente Motagua, que venía tras 14 partidos invictos y teniendo un muy buen juego, se volcó al ataque y había que contenerlo y lo pudimos hacer. Así que fue una muestra de carácter muy importante de los jugadores, en el momento correcto, justo contra el rival que venía teniendo un gran funcionamiento, así que muy contento.

Con la nueva convocatoria y un clásico de esta magnitud, ¿da a entender usted que es un técnico de carácter y que el equipo tiene que reencontrarse con todo lo que pasó en estos días? Y consultarle también, ¿qué se habló y qué mensaje se dio en el entorno para ese cambio en el equipo que se vio el domingo?

Primero, sobre lo que pasó, sobre lo que se dijo, sobre lo que se publicó, no voy a hacer referencia. Sin duda es una situación que tiene que ver con un reglamento que hay interno en el club y lógicamente nosotros, cuando detectamos algún tipo de situación, informamos a la directiva y la directiva es la que toma las decisiones que tienen que ver con lo contractual. Nosotros, de la parte futbolística, también tomamos decisiones, pero hasta ahí. Eso seguramente cuando haya alguna novedad o algo la directiva informará. Y como dije recién, nosotros hablamos mucho con todos los futbolistas, hicimos charlas individuales, hicimos charlas grupales y bueno, entendimos que el camino para llegar a ser el Marathón que todos queremos, el que vimos en el torneo anterior, el que vimos hoy, hay que dejar todo, hay que estar dispuesto a matar por el compañero, a dejar todo en cancha, a dar el 200%. Y necesitamos que cada uno de ellos se comprometa en esa búsqueda de dar el 200% en cada partido para que el equipo pueda tener actuaciones como la que tuvo esta noche.

¿El mensaje que puede mandar a la afición y el objetivo que tiene para avanzar en el torneo?

El mensaje es que nosotros estamos acá, estamos de pie, que a veces los resultados futbolísticos no son los que queremos, pero estamos seguros del plantel que tenemos, de la calidad de futbolistas que tenemos y que cada oportunidad que nos toque salir a defender la camisa del Marathón, vamos a dejar todo porque es nuestro trabajo y es nuestra obligación. Así que ese es el compromiso. Recién les decía a los jugadores: este tiene que ser el piso, el piso de donde nosotros tenemos que partir para jugar cada partido. Entrega, concentración, intensidad, mentalidad. Bueno, si logramos sostener esto, vamos a volver a ser el equipo que hemos sido y el que fuimos hoy. A veces uno dice que el equipo está distinto, pasaron cuatro días del domingo al jueves y dio un cambio rotundo. Entonces lo tenemos. El problema es cuando vos no tenés ese tipo de virtudes. El equipo tiene esas virtudes, simplemente a veces hay que estar enfocado, concentrado, compenetrado, comprometido. Y bueno, lo entendieron los muchachos, por eso hicieron el partido que hicieron y le ganaron al único invicto que venía con una performance muy buena.

Este mensaje que se le ha mandado al resto del plantel, sea separación, castigo, multa o lo que se haya hecho, ¿es un mensaje para el resto, que lo más importante es el equipo y que no son pequeños reyes dentro de una institución?

El mensaje ha sido siempre el mismo de parte nuestra como cuerpo técnico: compromiso, respeto, humildad, sacrificio, profesionalismo. Después, a veces entramos en baches donde alguno se puede llegar a salir de esa línea y tenemos que estar muy atentos nosotros para identificarlo y para tratar de volverlo a reencauzar. Así que esa es la idea, que no tendríamos que haber salido nunca de la línea. Evidentemente en algún momento nos empezamos a disociar de cuál era el principal objetivo a la hora de vestir la camisa de Marathón y bueno, nos duró lamentablemente dos partidos. Y yo creo que hoy ya recuperamos la memoria. Con esto no quiero decir que no vamos a tener partidos que no sean tan buenos como este, porque puede pasar, pero el compromiso, el profesionalismo, la intensidad, el matar por el compañero dentro de la cancha, el defender con uñas y dientes los colores de la camisa, eso tiene que estar siempre, porque si eso no está, es muy difícil aspirar a grandes cosas.

Si le tocara cerrar con 15-16 futbolistas para que haya orden, ¿así sería?

Tenemos un plantel muy amplio y bueno, les dijimos a los futbolistas que tenemos que contar con todos los que estén dispuestos a entregar todo por el equipo. Depende de cada uno de ellos. Y hoy lo vieron, hoy el plantel, cada jugador que entró se brindó, hizo lo mejor para el equipo sin pensar en lo individual, sino en lo colectivo, y ese es el camino. Hoy el camino lo marcaron los futbolistas nuevamente. El otro día, también ese bajón que tuvimos en Puerto Cortés lo marcaron los futbolistas y hoy muchos de esos mismos futbolistas retomaron la senda correcta. Y bueno, seguramente saben ahora cuál es el camino que tenemos que seguir de aquí en adelante.