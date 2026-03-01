Lavallén se sincera sobre si Marathón ganó con ayuda arbitral: "Hoy el perjudicado fue Olimpia"

San Pedro Sula, Honduras.

Pablo Lavallén celebró el triunfo 2-1 de Marathón sobre Olimpia en un vibrante clásico, destacando la remontada de su equipo como un espectáculo deportivo de alto nivel. "Fue un partidazo, para mí fue un buen espectáculo deportivo. Lograr esa remotada, un triunfo para la afición, creo que se necesitaba para el conjunto", inició el entrenador argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro. El sudamericano atribuyó la victoria a la entrega de sus jugadores y a los ajustes realizados en el entretiempo. "Agradecido por el partido que hicieron los futbolistas, porque este es un juego que estamos muchos detrás de un equipo, pero lo ganan los futbolistas desde adentro de la cancha. Y creo que eso lo charlamos ahí en el entretiempo. Creemos que ajustamos en donde teníamos que ajustar, en la intensidad, en el deseo de salir de esta racha sin victorias, de muchos empates, y que eso lo teníamos que desear con todo el corazón y entregar todo en cada jugada. Creo que esa fue un poco la clave", explicó.

En el segundo tiempo, Marathon mostró mayor determinación para revertir el marcador. "Se vio un equipo más atento en el segundo tiempo, con más determinación, esa es la palabra, para salir a buscar un partido que siempre es difícil. Enfrentar a la Olimpia siempre es un desafío, porque te exigen mucho. Muy contentos por cómo se dio, de ir perdiéndonos en el primer tiempo y salir después en el segundo tiempo y dar la vuelta. La verdad que fue lo que necesitábamos para que se genere un cambio positivo en el equipo", detalló el entrenador. Lavallén desestimó hablar de crisis tras cuatro partidos sin ganar que tenían, enfocándose en las estadísticas que respaldaban el potencial de su equipo. "Se hablaba de una crisis de Marathón porque no se podía ganar. Creo que habían 4 partidos sin poder sacar un triunfo. Creo que el fútbol hoy es totalmente medible. Nosotros como cuerpo técnico tenemos que medir qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal. Y yo te puedo asegurar que en la mayoría de los partidos que no hemos ganado, hemos dominado, hemos tenido más remates que el rival, hemos tenido mejor efectividad en los pases, hemos ganado más duelos, en casi la mayoría", argumentó. El técnico argentino insistió en que el problema radicaba en la falta de gol, no en el rendimiento general. "No te digo en todos porque no fue así, pero nos faltaba el gol y eso a veces es más difícil de trabajar porque cuando un futbolista pierde una situación de gol, eso afecta su confianza, afecta su mente. Y ahí nosotros ya no podemos trabajar demasiado. Lo que sí, el equipo sabe que tiene un nivel de juego o una posibilidad de llevar el juego muy alta, como lo hizo en el semestre pasado", agregó, recordando ejemplos como el 64% de posesión ante un rival con 10 jugadores. Lavallén subrayó la convicción del cuerpo técnico basada en datos físicos y futbolísticos. "Lamentablemente a veces hay que tratar de encontrar cuáles son las causas por las cuales no podemos tener ese tipo de actuaciones. Después todo lo que se puede medir con el tema del desempeño físico, con el tema del desempeño futbolístico, en todas las variables que hay en el fútbol, nosotros estábamos convencidos de que en algún momento íbamos a salir".

"Hoy era una gran oportunidad porque veníamos de una derrota el día jueves. Aún derrotados, por ejemplo, tuvimos 64% de posesión y al rival el 35-36 y tuvimos 3 situaciones de gol con 10 jugadores. Hoy se alinearon un poquito los planetas, los muchachos hicieron un gran esfuerzo, que ellos son los que resuelven este tipo de circunstancias", afirmó.

