Marathón vuelve sonreír: firma remontada ante Olimpia y se queda con el clásico

El Estadio Yankel Rosenthal vibró con intensidad en la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, donde Marathón le dio la vuelta al marcador y venció 2-1 a un Olimpia en picada. Los verdolagas, dirigidos por su goleador Nicolás Messiniti y Henry Figueroa, asestaron una nueva derrota al equipo Eduardo Espinel.
Desde el pitazo inicial, ambos equipos salieron con hambre de victoria. Los albos, presionado por su racha negativa, buscó dominar con su habitual posesión, pero Marathón respondía con contragolpes letales. En el minuto 9', los verdes perdonaron una clara: Alexy Vega lideró un contraataque veloz, agarrando mal parada a la última línea olimpista, pero su servicio bombeado se fue por la línea de cal.
No pasó mucho para que el merengue respondiera con crueldad. Al 11' cayó el gol del Olimpia. David Flores se elevó como un titán para cabecear un centro magistral de José Mario Pinto, que burló la marca de Samuel Elvir. El balón, bombeado e imposible, besó la red ante la mirada impotente de Jonathan Rougier.
Marathón no se amilanó y empezó a avisar. Al 22', Alexy Vega sacó un disparo a media altura que obligó a Edrick Menjívar a desviar al córner con apuros. Los verdolagas crecían en confianza, tejiendo jugadas colectivas que ponían en jaque la defensa visitante. Olimpia resistía, pero la presión local se sentía en cada balón dividido.
La fortuna sonrió al verdolaga en el 31'. Jorge Álvarez remató a marco abierto y la pelota se estrelló en el poste derecho de la meta verdolaga. Marathón respiró aliviado, pero se venía otro embate segundos despuésa. Al 32' Rougier desplegó reflejos felinos para detener un golazo cantado de José Mario Pinto, quien había dejado en el suelo al "Chelito" Martínez y Odín Ramos. El Yankel enloqueció con esa atajada fantástica.
El primer tiempo culminó con otro susto para Olimpia. Al 44' se gestó una triangulación letal entre "Chuy" Pérez, Isaac Castillo y Odín Ramos, cuyo remate se estrelló en el vertical izquierdo del pórtico de Menjívar. Una salvada providencial que mantenía el 0-1, pero dejaba claro que Marathón no se rendiría.
- El complemento prometía fuego -
En la reanudación, Olimpia intentó liquidar al 55' con un cabezazo de David Flores que Rougier atrapó con seguridad, confirmando su gran partido. Pero los verdes tenían la pólvora lista. Al 57' se emparejaron los cartones. Nicolás Messiniti, el goleador sudamericano, empató 1-1 de cabeza: se impuso en el salto a Emmanuel Hernández y Carlos Sánchez, cabeceando un centro preciso; la remontada estaba en marcha.
La fiesta verdolaga se consumó al 74'. Henry Figueroa, el zaguero convertido en killer, dio vuelta el marcador con otro testarazo magistral, a un gran centro de "Chuy" Pérez. Olimpia reclamó offside, pero Said Martínez lo validó: 2-1 y el "Monstruo Verde" al frente en el clásico. Espinel veía cómo su equipo se desmoronaba.
Olimpia reaccionó con orgullo propio en los minutos finales. Al 82', bombazo de Jorge Álvarez que Rougier desvió con maestría en el fondo. Los albos empujaban por la paridad, con cambios desesperados que entraron sin ritmo al partido, pero la defensa sampedrana resistió como muro.
En tiempo de reposición, al 90+5', Marathón perdonó el tercero: Bryan Moya sacó un remate de volea dentro del área, pero Menjívar se lució interceptando y mandando a corner. El pitazo final desató la locura verdolaga: tres puntos de oro que hunden a Olimpia en crisis y revitalizan a los de San Pedro Sula.
- FICHA TÉCNICA -
(2) MARATHÓN - Jonathan Rougier; José Aguilera (Luis Arriaga, 90'), Henry Figueroa, Javier Rivera, Samuel Elvir (Maylor Núñez, 67'); Francisco Martínez, Isaac Castillo, Carlos Pérez, Alexy Vega (Bryan Moya, 67'); Odín Ramos (Kenny Bodden, 80') y Nicolás Messiniti (Rubilio Castillo, 67').
DT: Pablo Lavallén (ARG)
Goles: Nicolás Messiniti 57', Henry Figueroa 74'.
Tarjetas amarillas: Pablo Lavallén (DT), Nicolás Messiniti.
Tarjetas rojas: No hubo.
(1) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Carlos Sánchez (Michaell Chirinos, 83'), Facundo Queiroz, Emanuel Hernández, Kevin Güity (Clinton Bennett, 79'); Agustín Mulet (Santiago Ramírez, 79'), Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto; David Flores (Jerry Bengtson, 65') y Jorge Benguché (Yustin Arboleda, 65').
DT: Eduardo Espinel (URU)
Goles: David Flores 11'.
Tarjetas amarillas: Jorge Benguché, Emmanuel Hernández, Sergio López (PP), Santiago Ramírez.
Tarjetas rojas: No hubo.
**
Estadio: Yankel Rosenthal
Árbitro: Said Martínez