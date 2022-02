Pablo Lavallén: “Estamos en desventajas con el resto; el no jugar en nuestro estadio nos perjudica”

En referencia a la segunda parte del partido analizó que “Creo que volvimos a tratar de tomar las riendas del partido, encontramos un rival que mueve bien la pelota. Lamentablemente cuando nos repusimos y pudimos empatar, recibimos otro golpe anímico importante; tuvimos acercamientos y no estuvimos finos. Nos metieron en el juego que propuso Real España”.

“España siempre ha jugado de la misma manera, yo no vi un cambio, lo que pasa que cuando uno hace un gol empezando el partido, el desarrollo cambia. Cuando vas ganando se juega como vos quieres. Los aficionados tienen la libertad de expresar el gusto futbolístico que ellos más les consideren. Cuando me contrataron sabían cuál era mi estilo y yo soy fiel a lo mío y con los jugadores que tengo jugaré de esta manera”, soltó.

PROBLEMAS FUERA DE CASA

Según Lavallén, la idea de jugar fuera del Estadio Nacional se ha convertido en una “desventaja” en comparación al resto de los clubes que compiten en el torneo.

“Olimpia da ventaja al no poder jugar en su estadio. Van seis fechas y las hemos jugado fuera de Tegucigalpa, estamos en desventajas con el resto de los equipos más allá que nos podamos presentar en un estadio donde queramos jugar”, manifestó.

Finalmente cerró en que “el no jugar en nuestro estadio nos perjudica, no es lo mismo jugar en el Estadio Nacional que jugar en La Ceiba, el Morazán o el Olímpico de San Pedro Sula. Lamentablemente con eso no podemos hacer nada nosotros”.

El conjunto merengue se mantiene en la segunda posición con 10 puntos sucedido de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Su próximo juego será ante Platene en Puerto Cortés.