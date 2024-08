Presidente del Marathón reacciona enfadado y lanza ultimátum: “No les aguanto paja”

Cambiar la mentalidad del club : “No soy un presidente que solo aparece el día del partido; soy un presidente que está los 7 días pendiente del equipo, presente en el complejo y en el estadio, tratando de darles todo lo que necesitan para que seamos un equipo ganador. Esa frase de “Marathón sufrido” la he estado quitando en muchas áreas del complejo y entre amigos, porque queremos ser diferentes, pero esto es un proceso, no algo de la noche a la mañana”.

Vergüenza ante los aficionados: “Quiero manifestarle a la afición que me siento con mucha vergüenza cuando el equipo pierde. Soy el primero al que le afecta, tanto así que ni me dan ganas de salir a la calle por el aficionado que nos acompaña en el estadio, por aquellos que hicieron un viaje largo de 30 horas hacia Guatemala y Costa Rica”.

La eliminación : “Me siento apenado, no pasamos un buen momento tras no poder clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. No pondré excusas de que el calendario era difícil o que el grupo era complicado. Quedamos a deber, y se nos escapó a nosotros, especialmente en el último partido”.

Atiza contra los que lo critican : “Un montón de vagos, porque son vagos, discúlpenme, pero solo así los puedo llamar, y son los que llaman a la radio pidiendo boletos para entrar al estadio. Esos no son aficionados de verdad; los verdaderos compran su boleto en el estadio. Son unos cuantos los que están denigrando al equipo y discúlpenme, pero si me están jodiendo, yo lo único que haré es decirles: “Muchachos, tomen el equipo y manéjenlo ustedes”.

Iluminación en el Yankel: “La semana pasada me reuní con la empresa que nos brindará las luminarias para el estadio. Prácticamente cerré todo para que esta semana firmáramos el contrato, pero ¿qué motivación puedo tener? Son 12 millones de lempiras, ya tengo el financiamiento personal y no del club, porque el club no tiene. Entonces, saqué un financiamiento personal con una institución bancaria”.

“Si alguien quiere tomar el equipo, mi puesto está a disposición. Yo no me voy a estar quebrando ni calentando la cabeza. Yo amo a Marathón, pero si alguien cree que puede hacer las cosas mejor, por el bien de Marathón, yo me hago a un lado”.

“Pasamos un montón de miserias que ningún equipo de la Liga Nacional ha pasado, solo nosotros, y ahora somos un equipo que ha cambiado en infraestructura, hemos cambiado la mentalidad en muchas cosas”.

Cambio de televisora: “Pasamos de 25 años con una empresa televisora a cambiar un contrato que ha venido a mejorar la economía del club. Pero la gente no se acuerda, y entiendo que quieren logros deportivos, lo entiendo, yo también los quiero. Pero estamos trabajando, estamos enfocados en ser campeones. No les aguanto paja a los jugadores. Si el aficionado quiere saber si aguanto paja o no, no les aguanto paja y ellos lo saben.

“El que va a estar en Marathón tiene que estar comprometido en obtener resultados positivos. Ahorita ellos saben que estoy muy molesto por los últimos resultados, y eso tendrá consecuencias, y ellos ya lo saben. Porque Marathón no es cualquier equipo y tiene que darse a respetar”.

Pone a disposición su cargo: “Repito, si hay alguien que quiera tomar las riendas de Marathón, que me llame, que me busque y con gusto lo hablamos. Analizaré si es la persona correcta, y si lo es, yo me voy. No tengo ningún problema en dejar el club, pero se lo entregaría a alguien que esté capacitado para hacerlo”.

Ultimátum a la Tota y plantel: “Si no ganamos hoy y el sábado, el lunes habrá movimientos en el banquillo de Marathón y en el plantel. La inversión que hemos hecho es muy grande, y ellos saben lo que tienen que hacer: ganar hoy y el sábado. Aquí no estamos jugando; a mí me cuesta demasiada plata para que estos jugadores no salgan a la cancha a ganar los partidos.

“En Olimpia se les paga al día, en Marathón también. En Olimpia dan premios, en Marathón también. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la mentalidad del jugador. Aquellos jugadores son ganadores, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Jugadores con una mentalidad pobre, eso es lo que tenemos.”

“Muy apenado con los verdaderos aficionados del Marathón que asisten a todos los juegos y, para aquellos cobardes que, a través de las redes sociales, incitan a otras personas al odio, les digo: den la cara y búsquenme. Yo paso en la sede, y si tienen ‘los huevos’ de agarrar al equipo, allá estoy y se los entrego”.