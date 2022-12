Orinson Amaya revela fichajes de Marathón; ¿interés en Benguché?

El presidente del Marathón, Orinson Amaya, brindó declaraciones sobre la actualidad de la institución verde, de los fichajes, bajas y de cómo han sido los primeros días de entrenamientos con Salomón Nazar al mando.

"Obviamente, como todo inicio de pretemporada, son días bastantes cargados de trabajo en la parte física. Considero que los muchachos van adaptándose a la idea del profesor y del preparador físico. Yo creo que van bien y esperamos que así lleguen al inicio del torneo", fueron sus primeras palabras.

Nazar solicitó la llegada del extécnico del Juticalpa, Nerlin Membreño, y Orinson Amaya se pronunció sobre el tema.

"La verdad es que el profesor Membreño es un técnico con mucha experiencia, el profe confía mucho en el trabajo de él y veremos qué es lo que pasa", declaró para Diario LA PRENSA.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

"Salomón Nazar es un gran profesional, ahora nos toca a nosotros como junta directiva darle lo que él se merece como lo hacemos con cualquier técnico que llega al Marathón. Le daremos todo lo que él necesita como la logística y para eso estamos", agregó.

Orinson Amaya habló también de la llegada de dos delanteros y un defensa que vienen de Sudamérica para reforzar a Marathón.

"Estamos esperando que la próxima semana ya se puedan cerrar los fichajes y puedan estar en nuestro país porque el torneo empieza lo más pronto posible. Son dos delanteros y un defensa central que provienen de Sudamérica", apuntó.

El presidente del Marathón aclaró el tema de las salidas del equipo de cara al torneo Clausura 2023. "Hasta el momento solo el jugador Bryan Barrios es que no continúa con nosotros y todavía no tenemos alguna otra baja. Todos los demás jugadores están con contrato", especificó.

VEA: Salomón Nazar responde a todo sobre Marathón

Amaya no tuvo problemas en hablar de Yeison Mejía, jugador lució los colores de Real España el pasado torneo y quien también suena para jugar con Motagua.

"Yeison Mejia es un jugador interesante, creo que a cualquier equipo le gustaría tenerlo, pero vamos a ver qué pasa, vamos a darle tiempo para saber qué decisión toma él. Si se decide por nosotros, aquí es bienvenido".

El presidente Orinson Amaya, dejó clara la situación sobre algunos delanteros que sonaban para el club como son Josué Villafranca y Jorge Benguché.

"Lo de Benguché son especulaciones, ya sabemos como son las redes sociales, pero no es nada concreto y no es petición del profesor Salomón Nazar. Sobre Villafranca no hay interés, adelante ya tenemos suficientes jugadores con las incorporaciones de los fichajes que vienen", expresó.