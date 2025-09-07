Real España se llevó el Clásico ante Olimpia en Estados Unidos

La ciudad de New Orleans recibió el Clásico moderno que se terminó llevando el Real España por la mínima ventaja (0-1) contra el Olimpia gracias a un gol del defensa Edson Danilo Palacios.
Los dos equipos de la Liga Nacional de Honduras aprovecharon el parón de selecciones de la Fecha FIFA para no perder ritmo de competencia y viajaron a Estados Unidos para enfrentarse en el Joseph Yenni Stadium de New Orleans.
Tanto merengues como aurinegros no pudieron contar con algunas de sus figuras para este juego debido a que están concentrados con la Selección de Honduras para los duelos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Gol del triunfo aurinegro
Real España golpeó en el primer tiempo antes de irse al descanso. Danilo Palacios remató y venció al portero colombiano Andrés Salazar para poner por delante a la Máquina de Jeaustin Campos a los 40 minutos.
Olimpia buscó el empate en la segunda parte con algunos cambios que hizo Eduardo Espinel, pero el marcador no se movió y el triunfo fue para el conjunto sampedrano.
Cabe recordar que Real España y Olimpia empataron 0-0 el pasado 16 de agosto en el estadio Morazán, en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Olimpia perdió el liderato de la tabla de posiciones tras perder (0-2) con Marathón, ambos quedaron con 14 puntos, mientras Real España también cayó (3-2) contra Motagua y está sexto con 10 unidades.
ALINEACIONES TITULARES:
OLIMPIA: 22- Andrés Salazar; 15- Kevin Güity, 4- José García, 5- Elison Rivas, 31- Carlos Sánchez; 20- Jamir Maldonado, 14- Marcos Montiel, 12- Maynor Arzú, 34- Kevin López, 33- Michaell Chirinos; 27- Jerry Bengtson.
REAL ESPAÑA: 65- Onan Rodríguez; 21- Edson Palacios, 2- Maylor Núñez, 4- Ever Alvarado, 17- Wesly Decas, 56- Darlin Mencía; 44- Anfronit Tatum, 39- Daylor Cacho, 28- Carlos Mejía, 16- Yeison Moreno y 77- Carter Bodden.