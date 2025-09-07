Real España se llevó el Clásico ante Olimpia en Estados Unidos

New Orleans, Estados Unidos.

La ciudad de New Orleans recibió el Clásico moderno que se terminó llevando el Real España por la mínima ventaja (0-1) contra el Olimpia gracias a un gol del defensa Edson Danilo Palacios.

Los dos equipos de la Liga Nacional de Honduras aprovecharon el parón de selecciones de la Fecha FIFA para no perder ritmo de competencia y viajaron a Estados Unidos para enfrentarse en el Joseph Yenni Stadium de New Orleans.

Tanto merengues como aurinegros no pudieron contar con algunas de sus figuras para este juego debido a que están concentrados con la Selección de Honduras para los duelos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.