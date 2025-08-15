Olimpia confirma el fichaje de un mediocampista argentino para suplir a Carlos Pineda

Tegucigalpa, Honduras.

Oficial. Olimpia anunció este viernes su quinto refuerzo para encarar el Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana 2025 de Concacaf. Con el objetivo de reemplazar a Carlos Pineda y el mediocampo, el campeón nacional confirmó la contratación del argentino Agustín Nicolás Mulet. El león oficializó su llegada a través de un comunicado donde detalla su trayectoria futbolística. Asimismo, Mulet es un jugador que ha militado en Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

COMUNICADO DEL OLIMPIA

"El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que este día se ha llegado a un acuerdo con el jugador argentino Agustín Nicolás Mulet, quien se integrará a nuestra plantilla como refuerzo para la zona media del campo. Mulet, de 25 años, se desempeña como volante y comenzó su carrera profesional en el Club Atlético Vélez Sarsfield de la Primera División de Argentina, donde militó varias temporadas con participación en la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En 2023 pasó al Club Atlético Independiente y posteriormente al Club Sport Independiente Rivadavia.

El volante argentino Agustín Mulet defenderá la camiseta del único gigante, la del Club Olimpia Deportivo. 🦁



¡Bienvenido al 𝗥𝗲𝘆 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗽𝗮𝘀, Agustín! 👑 pic.twitter.com/ZMbFE6VxXC — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) August 16, 2025

Continuando su trayectoria en el fútbol sudamericano con el Club Atlético Cerro de la Primera División de Uruguay. El Club Olimpia Deportivo le da la más cordial bienvenida a Agustín Mulet al Rey de Copas, confiando en que su talento y experiencia serán un gran aporte para alcanzar los objetivos de la temporada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

ALTAS EN OLIMPIA

Eduardo Espinel, entrenador de Olimpia, sumó su quinta alta en la plantilla tras los anuncios de Andrés Salazar (portero colombiano), Maynor Arzú (defensa hondureño), Facundo Queiroz (defensa uruguayo), Elison Rivas (defensa hondureño) y Agustín Mulet (volante argentino). Agustín Mulet se desempeña como pivote, jugador que ocupa una posición en la mitad de la cancha, generalmente como mediocentro defensivo, cuya función principal es interceptar el juego del equipo rival, recuperar el balón y distribuirlo a sus compañeros. Es el reemplazo de Carlos Pineda, ahora futbolista del Sporting FC de Costa Rica.