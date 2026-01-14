Olimpia anuncia su primer fichaje oficial: el portero Onan Rodríguez firmado

Tegucigalpa, Honduras.

El bicampeón de Honduras, el Olimpia, presentó este miércoles 14 de enero a su primer refuerzo oficial luego de la obtención del título 40 en el Torneo Apertura 2025.

Onán Rodríguez, portero de 23 años, es la alta de los leones y lo amarra por tres años. Llega procedente del Real España luego de no renovar con los aurinegros.

Una comitiva del Olimpia liderada por Carlos Will Mejía llegó hasta Puerto Cortés, lugar de origen y donde vive Onán, para realizar la firma oficial.

"El Club Olimpia Deportivo hace del conocimiento de su noble afición, la prensa deportiva y el público en general que se ha llegado a un acuerdo para la incorporación del guardameta hondureño Onan Isaac Rodríguez Melgar, quien se suma a nuestra institución como agente libre tras finalizar su vínculo con el Real CD España", comunicó el club merengue.